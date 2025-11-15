انقطاع التيار الكهربائي عن 30 بلدة في قضاء النبطية بسبب العاصفة

أدت عاصفة رعدية ضربت بعيد منتصف الليلة الماضية محطة كهرباء النبطية عند دوار كفررمان -النبطية الى خروج محولي رقم 1 و2 من الخدمة تماما ، جراء الاضرار الفادحة التي سببتها العاصفة الرعدية بشكل مباشر فيهما ، الامر الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن 30 بلدة في قضاء النبطية تتغذى من المحطة المتضررة ، اضافة الى توقف خط الخدمات او ما بعرف بخط ال 24 الذي يغذي الابار الجوفية ومستشفيات المنطقة، مما سيتسبب بانقطاع المياه عن بلدات في قضاء النبطية



وباشرت فرق الصيانة باجراء مسح للاضرار التي اصيبت بها المحطة ، على ان يبدأ العمل باصلاحها صباح الاثنين المقبل بمؤازرة فرق مختصة من ببروت، وبذلك سيغيب التيار الكهربائي عن بلدات قضاء النبطية لحين اعادة العمل بالمحولين المتضررين في محطة دوار كفررمان.



