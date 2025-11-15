الأخبار
مكي في افتتاح مؤتمر "تطور عالم الانترنت" في طرابلس: العمل جار على إعادة تكوين مؤسسات الدولة
أخبار لبنان
2025-11-15 | 09:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
مكي في افتتاح مؤتمر "تطور عالم الانترنت" في طرابلس: العمل جار على إعادة تكوين مؤسسات الدولة
انطلق في حرم جامعة بيروت العربية في طرابلس، مؤتمر "تطور عالم الانترنت والتواصل والذكاء الاجتماعي"، بمشاركة وزير التنمية الإدارية فادي مكي وحضور نيابي واداري وجامعي، وبدعوة من "إرادة" وجامعة بيروت العربية.
وقال مكي في خلال المؤتمر: "نتطلع الى دور ريادي لمؤسسات طرابلس الجامعية وبخاصة جامعة بيروت العربية، وايضا الدور الذي يضطلع به معرض رشيد كرامي الدولي والذي سيكون الرافعة ليس فقط لمنطقة الشمال بل لكل لبنان، على امل ان تبقى طرابلس رائدة على مختلف الصعد".
وشرح مكي واقع وزارة التنمية الإدارية لجهة عدم امتلاكها لكادر بشري، مشيرا الى أنه "عندما يتوفر التمويل بين يديها تكون رشيقة وعندما لا يتوفر التمويل تكون خلاف ذلك".
وذكر بان الوزارة "اصيبت في ادائها في اعقاب الازمة المالية لعام 2019 وعندما توقف التمويل بالكامل من الجهات المانحة وانه وبعد ذلك كان هناك ضرورة لاستعادة ثقة الممول وانه في ضوء ذلك يجري العمل حاليا وبعد توفر التمويل على ملفات عدة وبالتالي فانه يجري العمل على تحسين اداء الدولة امام المواطنين وذلك بالتعاون مع باقي الوزارات ومجلس الخدمة المدنية والعمل بالتالي على مراعاة او العمل بخطة تفعيل مؤسسات الدوله 20. 30 ثم العمل على مشروع التحول الرقمي لانشاء المؤسسات والبنى التحتية اللازمة للدولة الرقمية وإعادة رقمنة الخدمات وذلك لفتح باب الإفادة من القطاع الخاص والتمويل من قبل القطاع الخاص".
ولفت الى انه "في الوقت الراهن يعد الوزراء سياسة الحكومة والحوكمة ولكن في المرحلة المقبلة سيصار الى اعتماد منطق آخر لحوكمة ادارات الدولة وحيث من المفروض ان لا تكون السياسات حكرا على وزير او على السلطة التنفيذيه فقط فالسياسات يجب ان تاخذ بعين الاعتبار اصحاب المصلحة الخبراء وتحديدا القطاع الخاص والجامعات اما على مستوى الرقابة او الرقابة المسبقه او حتى الرقابة اللاحقة".
وقال: "من هنا فانه يفترض بنا ان ننطلق بتفكير يتعلق بطرق التشغيل والتعاون مع القطاع الخاص وقطاعات اخرى وذلك انطلاقا من رشاقتهم، كما اننا نتطلع الى مكافحة الفساد ووضع الاستراتيجية الوطنية التي نجري مراجعة لها في خطة مراجعة الفساد 20 25 وتحضير ايضا الاستراتيجية الوطنية المحدثة 26 30 وهناك تقارير سنوية سوف تصدر تباعا لكي يصار للتمكن من الوقوف على طبيعة ما تحقق".
واشار الى أن الحكومة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية تمكنت من تعيين عدد كبير من المسؤولين في الادارات العامة في الفئة الاولى وانه يجري العمل على تعيينات اخرى اضافية في المستقبل وأن هذا الانجاز يتم بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، وأن الوزارة تمكنت في حوالي سبعه اشهر تقريبا ومنذ ان اطلقت الالية من اطلاق تطبيقات عده متصلة بالمؤسسات الرسمية، لافتا الى ان 95% من الذين تقدموا لهذه المهام هم من داخل لبنان وان البعض تقدم بالفعل من الخارج من المقيمين في المملكة العربيه السعودية ومن دول الخليج ومن اوروبا وان نحو 20% هم من السيدات تقدموا لوظائف الفئة الاولى وان نحو الـ50% ممن تقدم لهذه المراكز هم دون الاربعين من العمر بما يعني ان نسبة من الشباب تقدمت لهذه الاعمال.
واشار مكي الى أن العمل يجري على اعادة تكوين مؤسسات وادارات الدولة وأن خطوة وضعت تمر بثلاث مراحل وانه لابد من الاستماع الى كافه شرائح المجتمع".
وقال: "اعتقد ان النقطة الاولى التي يجب ان تراعى في المستقبل هي تنظيم العلاقة بين المواطن وهذه الادارة العامة وفي المرحلة الثانية ستكون بالعمل بالتعاون مع الهيئات الرقابية مع التفتيش ووزارة المالية تحديدا لانهم يملكون الارقام التي نحتاجها وحيث سيجري العمل على اعادة النظر بمفهوم الادارة العامة ومفهوم الخدمة العامة".
أخبار لبنان
افتتاح
مؤتمر
"تطور
الانترنت"
طرابلس:
العمل
إعادة
تكوين
مؤسسات
الدولة
التالي
لا تغييرات جوهرية في الموقف السعودي تجاه لبنان في المدى القريب (اللواء)
بازرلي: شعاري "كرامة المحامي" والتنافس في انتخابات نقابة المحامين ليس حزبيًا
السابق
