العريس يأمل بأن يشكّل القرار السعودي نقطة تحوّل لإعادة العلاقات اللبنانية – السعودية

نوّه رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية، وسام العريس، بالمبادرة المهمّة للمملكة العربية السعودية تجاه لبنان، والمتمثّلة بالإعلان عن اتخاذ خطوات قريبة لإعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى أسواق المملكة.



وأعرب العريس في بيان عن أمله في أن يشكّل القرار السعودي نقطة تحوّل أساسية تعيد العلاقات اللبنانية – السعودية إلى طبيعتها على مختلف المستويات، ولا سيما في الشقّ الاقتصادي.



وأكد العريس أن تعافي لبنان لا يمكن أن يتحقّق من دون وقوف الدول الخليجية الشقيقة، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، إلى جانبه ومساندته ودعمه، مشيراً إلى أن هذا الموقف ليس جديداً على المملكة التي كانت دائماً داعمة للبنان في السراء والضراء.



وشكر العريس المملكة وقيادتها على مبادراتها الدائمة، ومتمنياً على الدولة اللبنانية مواصلة عملها الدؤوب بما يعيد الثقة بلبنان في الداخل والخارج.