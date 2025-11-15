الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شارك تانك
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العريس يأمل بأن يشكّل القرار السعودي نقطة تحوّل لإعادة العلاقات اللبنانية – السعودية

أخبار لبنان
2025-11-15 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العريس يأمل بأن يشكّل القرار السعودي نقطة تحوّل لإعادة العلاقات اللبنانية – السعودية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
العريس يأمل بأن يشكّل القرار السعودي نقطة تحوّل لإعادة العلاقات اللبنانية – السعودية

نوّه رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية، وسام العريس، بالمبادرة المهمّة للمملكة العربية السعودية تجاه لبنان، والمتمثّلة بالإعلان عن اتخاذ خطوات قريبة لإعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى أسواق المملكة.

وأعرب العريس في بيان عن أمله في أن يشكّل القرار السعودي نقطة تحوّل أساسية تعيد العلاقات اللبنانية – السعودية إلى طبيعتها على مختلف المستويات، ولا سيما في الشقّ الاقتصادي.

وأكد العريس أن تعافي لبنان لا يمكن أن يتحقّق من دون وقوف الدول الخليجية الشقيقة، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، إلى جانبه ومساندته ودعمه، مشيراً إلى أن هذا الموقف ليس جديداً على المملكة التي كانت دائماً داعمة للبنان في السراء والضراء.

وشكر العريس المملكة وقيادتها على مبادراتها الدائمة، ومتمنياً على الدولة اللبنانية مواصلة عملها الدؤوب بما يعيد الثقة بلبنان في الداخل والخارج.

أخبار لبنان

يشكّل

القرار

السعودي

تحوّل

لإعادة

العلاقات

اللبنانية

السعودية

LBCI التالي
لا تغييرات جوهرية في الموقف السعودي تجاه لبنان في المدى القريب (اللواء)
بازرلي: شعاري "كرامة المحامي" والتنافس في انتخابات نقابة المحامين ليس حزبيًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-01

رئيس الوزراء الكندي يؤكد أن محادثاته مع الرئيس الصيني شكّلت "نقطة تحوّل" في العلاقات

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

شقير: إعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال السعودي-اللبناني خطوة مباركة تعيد النبض للعلاقات الإقتصادية

LBCI
خبر عاجل
2025-11-13

سلام يشكر السعودية لتعزيز العلاقات التجارية ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-27

الرئيس الأرجنتيني يشيد بفوز حزبه في انتخابات التجديد النصفي باعتباره "نقطة تحول"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:05

عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
10:55

وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
10:41

تيمور جنبلاط ترأس اجتماعات حزبية وعرض مع وفود بلدية وأهلية مطالبها الانمائية والخدماتية

LBCI
أمن وقضاء
09:52

فصيلة زغرتا توقف شخصين: الأوّل زور لوحتَي تسجيل سيّارة والثاني بحوزته رخصة سوق عمومية مزوّرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:55

وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار

LBCI
منوعات
2025-11-11

أم تعثر على ابنتها مشوّهة بعد اعتداء مروّع والمتهمة طفلة في العاشرة: إليكم التفاصيل المرعبة

LBCI
اقتصاد
2025-10-27

كنعان بعد الجلسة الأولى لموازنة 2026: ما زلنا في مرحلة المعالجات الجزئية الحسابية

LBCI
أخبار دولية
2025-09-11

قطر تعلن تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي الخميس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:48

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية

LBCI
أخبار لبنان
03:59

جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية

LBCI
أخبار لبنان
03:55

وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..

LBCI
اقتصاد
03:50

وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي

LBCI
أخبار دولية
02:25

ترامب يلمح الى أنه اتخذ قرارا بشأن فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
12:40

السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:28

برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

LBCI
حال الطقس
03:24

المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
14:11

البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن

LBCI
خبر عاجل
15:20

يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك

LBCI
اسرار
23:48

اسرار الصحف 15-11-2025

LBCI
خبر عاجل
06:33

برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة

LBCI
خبر عاجل
09:57

معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الامير يزيد الفرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More