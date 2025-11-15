عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية

طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من وزير الخارجية يوسف رجي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، برفع شكوى عاجلة إلى مجلس الامن الدولي ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق الذي تم رسمه بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام ٢٠٠٠.



وطلب الرئيس عون إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الامم المتحدة التي تدحض النفي الاسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد ان الجدار الخرساني الذي اقامه الجيش الاسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق ٤ الاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.



كما تؤكد التقارير الدولية ان قوة "اليونيفيل" ابلغت إسرائيل بوجوب ازالة الجدار ولاسيما وان استمرار وجود اسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الامن الرقم ١٧٠١ ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه.