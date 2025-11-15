وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار

رعى وزير الصحة ركان ناصر الدين حفل افتتاح قسم الدم والاورام - مركز العلاج الكيميائي في مستشفى حيرام في صور، وذلك خلال احتفال نظمته ادارة المستشفى في قاعتها في صور.



وأكد ناصر الدين أن من اولويات الوزارة دعم مرضى السرطان، وأنه تم توسعة البروتوكولات العلاجية بأكثر من 400% عدا عن توفير 56% أدوية إضافية لتغطية حاجة مرضى السرطان، مشيراً الى ضرورة وجود مراكز متقدمة تدعم هذه المستشفيات.



كما أكد "السعي لتطوير بروتوكولات أكثر لكي لا يبقى مريض سرطان بلا دعم ، كل مستشفى ستستقبل مرضى السرطان بدون الفروقات غير المدرجة على لوائحنا سنرحب بها وسنرفع سقفها المادي، فيما المخالفون سنفسخ العقود معهم".



ورأى أن "هذا التكامل هو ما نطمح له، وهذا ما يستحقه أهل الجنوب الذين ضحوا وقدموا، وهذا الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار" .



وققال: "بالأمس تم اقرار عدة نقاط استراتيجية في مجلس الوزراء لناحية التبني الأولي لآلية إعادة الإعمار عبر المضي خطوة بخطوة تسمح بداية بعودة الأهالي الى قراهم، لأننا نرفض أن يبقى الجنوب والبقاع والضاحية بلا فسحة أمل" .



وشدد وزير الصحة على أن "المطلوب مزيد من التعاون، وأن نكون أوفياء للدماء التي قُدّمت في هذا الوطن، لذلك علينا تفعيل الخدمة الأسمى التي هي خدمة الناس كما قال الإمام السيد موسى الصدر".



بعدها، جال الوزير ناصر الدين والحضور في اقسام المركز المستحدث. وتسلم وز ير الصحة درعاً تقديرية من الدكتور عيديبي .