الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية

أكد رئيس هيئة الصحافيين السعوديين عُضوان الاحمري ان الطابةَ اليوم في ملعب الامن اللبناني لاستكمالِ ضبطِ كلِ عملياتِ تهريبِ المخدرات، مشيراً الى أن الموقفَ السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية







