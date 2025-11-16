الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قماطي: رئيس حزب لبناني يطالب بنزح سلاح حزب الله فيما مستودعات حزبه مدججة بالسلاح الأميركي

أخبار لبنان
2025-11-16 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قماطي: رئيس حزب لبناني يطالب بنزح سلاح حزب الله فيما مستودعات حزبه مدججة بالسلاح الأميركي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قماطي: رئيس حزب لبناني يطالب بنزح سلاح حزب الله فيما مستودعات حزبه مدججة بالسلاح الأميركي

اعتبر عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي، أن "العدو الإسرائيلي يظن أنه قد كرس بعض المعادلات، حيث أنه يستبيح هذا الوطن بشكل دائم، ويعتدي ويقتل ويدمر بشكل يومي، ولا يمنعه أو يعترض عليه أحد، لا من لجنة الإشراف على اتفاق وقف االنار التي على رأسها أميركا وفرنسا، ولا من الدولة اللبنانية ولا الجيش اللبناني ولا المقاومة ولا أي أحد، ويعتبر أن الأمر قد تم وفرض معادلته على هذا البلد، فيما في الحقيقة، هناك قلق موجود عند العدو الإسرائيلي، والدليل هذه الوفود التي تأتي يومياً إلى لبنان، لا سيما وأنهم يعلمون أنهم لم يحققوا أهدافهم، ويعتقدون أنهم من خلال الضغط الدولي والضغط بالنار اليومي على لبنان، سيصلون إلى نتائج، ولكن هذا لن يحصل".

كلام قماطي جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب للشهداء في بلدتي جون والسعديات لمناسبة "يوم الشهيد"، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وتوجّه قماطي للعدو الإسرائيلي: "عليك أن لا تفكر في حرب جديدة على لبنان، أو بتصعيد نوعي يشابه الحرب، لأن هذا لن يفيدك بشيء، لا سيما وأن العدو قد جاء خلال الحرب الماضية بأربع فرق عسكرية إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية، وفشل في أن ينجز أهدافه، والآن يحاول من جديد، ولكن ستكون النتيجة أيضاً هذه المرة هي الفشل، كما أننا نقول للعراب الأميركي من خلفه، لا ترتكب حماقة، لأنه في حال ارتكبتم هذه الحماقة وأي عدوان على لبنان، فإننا سنواجهه، وسندافع عن وطننا وشعبنا وأمتنا، ولن يستطيع هذا العدو أن يفرض علينا شيئاً".

ولفت قماطي إلى أن "الجنوب يضم كل أبناء الطوائف على اختلاف أنواعهم، والمقاومة دافعت عن كل أبناء الطوائف دون أي تمييز على الإطلاق، وحمت لبنان من الاحتلال، وحمت الأمن القومي العربي، وكذلك، فإن المقاومة في فلسطين وعدم استسلامها حتى الآن، هي عامل قوة للأمن القومي العربي، وعليه، فإننا نقول للحكام العرب والدول العربية والوفود العربية التي تتحرك، بأنه عليكم أن تستفيدوا من قوة المقاومة، لا لكي تقاتل في أوطانكم، وإنما كي تبقى قوية في وطنها وتدافع عنه، فتكون شئنا أم أبينا هي خط الدفاع الأول عن الأمن القومي العربي، وبالتالي، فإن مصلحتكم ومصلحة الأمن العربي ومصلحة أمن الدول العربية، تكمُن في أن تبقى هذه المقاومة، فكفوا عن الضغط باتجاه إزالتها، لا سيما وأنكم لن تستطيعوا من تحقيق ذلك".

وختم: "إن رئيس حزب لبناني وبكل وقاحة يطالب بنزح سلاح حزب الله باعتباره حزب من الأحزاب اللبنانية، ولكن هو نفسه قاتل الجيش اللبناني وقتل من أبناء كل الطوائف، وقتل زعماء السُنة، وزعماء الموارنة، كما أن مستودعات هذا الحزب مدججة بالسلاح الأميركي الذي يصله يومياً وبكافة الأنواع"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة الأميركية تعزز هذه المستودعات وتضغط بكل ما تستطيع لنزع سلاح المقاومة، من أجل إضعاف الأمة والوطن، وإزالة قوة الوطن، وإزالة الكيان اللبناني من الخارطة، وإنهائه كي يصبح جزءاً من إسرائيل الكبرى".

أخبار لبنان

لبناني

يطالب

مستودعات

مدججة

بالسلاح

الأميركي

LBCI التالي
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
حسن خليل يلتقي عراقجي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف مستودعات سلاح تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-13

أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-16

قائد القيادة الوسطى الأميركية: شركاؤنا اللبنانيون يواصلون قيادة الجهود لضمان نجاح نزع سلاح حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-23

أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:48

بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية

LBCI
أمن وقضاء
05:19

الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا

LBCI
أخبار لبنان
05:13

هاني في إطلاق "سوق الجبل": نطمح لتعميم هذا النموذج في المناطق ليكون صلة وصل فاعلة بين المزارع والسوق

LBCI
أخبار لبنان
05:08

هاشم: ما على الغيارى على الانتخابات إلا التزام القانون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:46

وزير الخارجية الإيراني: أعدنا بناء قوتنا بعد العدوان ودفاعاتنا أصبحت الآن أكثر قوة وسياسة الهيمنة الأميركية تعني العودة فعليا لقانون الغابة ولحماية نفسك عليك أن تكون قويا

LBCI
أخبار دولية
01:42

مقتل سبعة قصّر في قصف للجيش الكولومبي على جماعة متمردة

LBCI
آخر الأخبار
01:44

واللا عن مصادر سياسية إسرائيلية: التقارب بين ويتكوف وحركة حماس مثير للقلق

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين دافيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:12

باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي

LBCI
أخبار لبنان
13:23

هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة

LBCI
أخبار لبنان
13:07

الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:28

برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

LBCI
أخبار لبنان
11:05

عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
09:56

البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب

LBCI
خبر عاجل
09:57

معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى

LBCI
خبر عاجل
06:33

برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة

LBCI
أمن وقضاء
03:22

توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء

LBCI
أمن وقضاء
03:16

وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:20

حسن خليل يلتقي عراقجي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More