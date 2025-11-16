الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان

أشار رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، إلى أن "إسرائيل تسعى لفرض منطقة عازلة في لبنان، فيما يتحدث الأميركيون والإسرائيليون عن منطقة اقتصادية خالية من السكان في جنوب لبنان، أطلقوا عليها اسم منطقة ترامب الاقتصادية. هذا المشروع تواجهه المقاومة، ويفترض أن يواجهه جميع اللبنانيين دفاعًا عن وطن حرّ سيد مستقل، بعيدًا عن التحريض الذي يمارسه بعض من في الداخل".



جاء ذلك خلال احتفال تأبيني أقيم في مجمع الإمام السجاد في بلدة شعث، إحياء للذكرى السنوية الأولى للشهداء: نضال غازي الحاج حسن، إسراء نضال الحاج حسن، اكتمال نسيب الحاج حسن، وبتول نضال الحاج حسن، معتبرا أن "الضغوط الإسرائيلية والعقوبات الأميركية والتحريض الداخلي لن تزيد اللبنانيين المتمسكين باستقلال بلدهم وسيادته إلا ثباتًا".



وأكد الحاج حسن أن "لبنان بمساحته الكاملة البالغة 10452 كلم² حق لا يمكن التنازل عن أي جزء منه، ولا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من ترابه".