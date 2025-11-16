الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العلامة فضل الله: إقصاء اي طائفة أو تهميشها مشروع فتنة أو حرب
أخبار لبنان
2025-11-16 | 04:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
العلامة فضل الله: إقصاء اي طائفة أو تهميشها مشروع فتنة أو حرب
عقد العلّامة السيّد علي فضل الله لقاءً حواريًا في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك، بعنوان "الشكر في المفهوم الإسلامي"، أجاب خلاله على عددٍ من الأسئلة والاستفسارات حول آخر المستجدّات في لبنان والمنطقة.
استهل فضل الله اللقاء بالقول أن "الشكر يعَدّ من أرقى القيم الإنسانية التي حض عليها الإسلام؛ فهو حقّ من الحقوق التي دعت إليها الشريعة، ووسيلة يعبّر الإنسان من خلالها عن امتنانه لكلّ من قدّم له خدمة أو معروفًا، مما يسهم في تعزيز الروابط والمحبة بين أفراد المجتمع".
وأضاف: "لقد حرص الإسلام على بناء شخصية المسلم على أساس القيم والأخلاق، ليقيم حياته على الاستقامة، ويؤدي رسالته، ويشارك بفاعلية في بناء مجتمعه ونهضته".
وتابع: "إن قيمة الشكر تحظى بأهمية بالغة في واقعنا المعاصر، إذ نلمس تراجعًا في قيمة الاعتراف بالفضل؛ فالإنسان إذا لم يمارس الشكر في تعامله مع الآخرين، فلن يترسخ لديه معناه في علاقته مع ربّه. فالشكر يكتسب بالتربية السليمة، وهو قيمة إنسانية سامية، وتبلغ ذروته في توجيه الشكر لله"..
وفي رده على سؤال حول مدى واقعية الحديث عن المواطنة في ظل الظروف التي نعيشها، قال: "نرى أن قضية المواطنة ضرورية وملحّة، ولا سيما في ظل ما نعانيه من انقسام وشرذمة يهددان نسيج المجتمع والوطن، وقد أدّى ذلك إلى طرح صيغ غير واقعية كالفدرلة وغيرها مشيرا إلى أن المواطنة هي الوسيلة الأمثل لحفظ الرسالة الانسانية للأديان والمذاهب والأحزاب وسائر الفئات، وهي صمّام أمان هذا الوطن في وجه كل مشاريع التقسيم".
وأكد أن "أي غبن أو إقصاء أو تهميش يلحق بأي طائفة أو مذهب يُعدّ مشروع فتنة أو حرب، عاجلًا أم آجلًا".
وأضاف: "إننا في هذا الوطن ما زلنا نفكّر بمنطق حقوق الطوائف بعيدًا عن حقوق المواطن، ولذلك كانت دعوتنا الدائمة إلى بناء دولة الإنسان، وتجريد الطوائف والمذاهب من عصبياتها، وإدخال روح الدين إليها؛ دين القيم الإنسانية والتسامح والمحبة والحوار".
ولفت إلى أن "مفهوم المواطنة ينبغي أن يتحوّل إلى خيارٍ واعٍ لدى المواطن، فيتصرف من موقع انتمائه للوطن، ويقيس من يختارهم أو يؤيدهم بمقدار إخلاصهم لوطنهم، لا بمقدار انتمائهم لطوائفهم أو مواقعهم. فهذه التربية هي التي ينبغي ترسيخها في مجتمعنا حتى نبني دولة المواطنة، دولة الإنسان".
وفي ردّه على سؤال، حول جدوى الحوار، قال: "في أيام الانقسام لا بد من تعزيز لغة التواصل والتلاقي من خلال الإضاءة على المشتركات وتأكيدها، بدل استحضار الاختلافات. فنحن إخوة في الإنسانية، وعلينا أن نتطلع إلى بعضنا البعض بهذه الروح، داعيًا إلى إطلاق مبادرات جدية لإزالة كل الألغام والحواجز. فنحن أصحاب رسالة، ونؤمن بالدوائر المنفتحة لا المنغلقة، وبالحوار الصادق والحقيقي البعيد عن الشكليات والديكورات، الحوار الذي يصل إلى القلب قبل العقل. ولكن للأسف، تلهينا المعارك الكلامية والتراشق بالألفاظ السيئة، مما يتيح للمتربصين فرصة النفاذ من خلال هذه الانقسامات".
وعن الانفتاح العربي على لبنان، قال: "نحن جزء من هذا العالم العربي والإسلامي، وندعو الدول العربية إلى الانفتاح على لبنان ودعمه على مختلف الصعد، ليتمكن من مواجهة التحديات والضغوط الداخلية والخارجية".
كما هنّأ العراقيين على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، داعيًا إلى توحيد الجهود وتعزيز الوحدة بين مكوّناتهم، والابتعاد عن منطق المحاصصة، ومواجهة بؤر الفساد والهدْر، حتى يتمكن العراق من أداء دوره الريادي في المنطقة.
أخبار لبنان
الله:
إقصاء
طائفة
تهميشها
مشروع
التالي
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-11
باسيل: من اهم ركائز برنامجنا مواجهة اي مشروع يمسّ بوحدة لبنان يقسّم او يقتطع اجزاء منه
آخر الأخبار
2025-10-11
باسيل: من اهم ركائز برنامجنا مواجهة اي مشروع يمسّ بوحدة لبنان يقسّم او يقتطع اجزاء منه
0
أخبار لبنان
2025-09-21
فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف
أخبار لبنان
2025-09-21
فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف
0
آخر الأخبار
2025-09-22
الرئيس التركي: الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا لا يمكن تحقيقهما بمنح أي امتيازات لأي طائفة أو جماعة
آخر الأخبار
2025-09-22
الرئيس التركي: الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا لا يمكن تحقيقهما بمنح أي امتيازات لأي طائفة أو جماعة
0
آخر الأخبار
2025-09-21
ستارمر: لا ينبغي أن يكون لحركة حماس أي دور في المستقبل أو في الإدارة أو الأمن
آخر الأخبار
2025-09-21
ستارمر: لا ينبغي أن يكون لحركة حماس أي دور في المستقبل أو في الإدارة أو الأمن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:48
بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية
أخبار لبنان
05:48
بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية
0
أمن وقضاء
05:19
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا
أمن وقضاء
05:19
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا
0
أخبار لبنان
05:13
هاني في إطلاق "سوق الجبل": نطمح لتعميم هذا النموذج في المناطق ليكون صلة وصل فاعلة بين المزارع والسوق
أخبار لبنان
05:13
هاني في إطلاق "سوق الجبل": نطمح لتعميم هذا النموذج في المناطق ليكون صلة وصل فاعلة بين المزارع والسوق
0
أخبار لبنان
05:08
هاشم: ما على الغيارى على الانتخابات إلا التزام القانون
أخبار لبنان
05:08
هاشم: ما على الغيارى على الانتخابات إلا التزام القانون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:46
وزير الخارجية الإيراني: أعدنا بناء قوتنا بعد العدوان ودفاعاتنا أصبحت الآن أكثر قوة وسياسة الهيمنة الأميركية تعني العودة فعليا لقانون الغابة ولحماية نفسك عليك أن تكون قويا
آخر الأخبار
01:46
وزير الخارجية الإيراني: أعدنا بناء قوتنا بعد العدوان ودفاعاتنا أصبحت الآن أكثر قوة وسياسة الهيمنة الأميركية تعني العودة فعليا لقانون الغابة ولحماية نفسك عليك أن تكون قويا
0
أخبار دولية
01:42
مقتل سبعة قصّر في قصف للجيش الكولومبي على جماعة متمردة
أخبار دولية
01:42
مقتل سبعة قصّر في قصف للجيش الكولومبي على جماعة متمردة
0
آخر الأخبار
01:44
واللا عن مصادر سياسية إسرائيلية: التقارب بين ويتكوف وحركة حماس مثير للقلق
آخر الأخبار
01:44
واللا عن مصادر سياسية إسرائيلية: التقارب بين ويتكوف وحركة حماس مثير للقلق
0
أخبار دولية
2025-09-30
الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين دافيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك
أخبار دولية
2025-09-30
الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين دافيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:12
باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد
أخبار لبنان
14:12
باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي
0
أخبار لبنان
13:23
هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان
أخبار لبنان
13:23
هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
0
أخبار لبنان
13:07
الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية
أخبار لبنان
13:07
الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
2
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
3
أخبار دولية
09:56
البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب
أخبار دولية
09:56
البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب
4
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
5
خبر عاجل
06:33
برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة
خبر عاجل
06:33
برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة
6
أمن وقضاء
03:22
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
أمن وقضاء
03:22
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
7
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
8
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More