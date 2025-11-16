الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هاني في إطلاق "سوق الجبل": نطمح لتعميم هذا النموذج في المناطق ليكون صلة وصل فاعلة بين المزارع والسوق

أخبار لبنان
2025-11-16 | 05:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هاني في إطلاق &quot;سوق الجبل&quot;: نطمح لتعميم هذا النموذج في المناطق ليكون صلة وصل فاعلة بين المزارع والسوق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هاني في إطلاق "سوق الجبل": نطمح لتعميم هذا النموذج في المناطق ليكون صلة وصل فاعلة بين المزارع والسوق

 أُطلق في الشوف الأعلى في جبل لبنان، مجمّع جديد للزراعة المستدامة والسياحة الريفية البيئية، يهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتوسيع قدرة صغار المزارعين والتعاونيات على الوصول إلى الأسواق، ودعم السياحة البيئية كرافعة اقتصادية للمجتمعات الريفية.

أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "سوق الجبل" بالشراكة مع اتحاد بلديات الشوف السويجاني، وبتمويل من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية (KfW)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط سبل العيش وتعزيز الاقتصاد الريفي في منطقة الشوف.

وحضر الافتتاح وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ورئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني كامل الغصيني، ومديرة مكتب البنك الألماني للتنمية في لبنان الدكتورة سولفيغ بول، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، إلى جانب مزارعين وتعاونيات من مختلف قرى المنطقة.


ويضم المجمّع سوقاً مركزياً للخضروات بالجملة، ومحالاً للمنتجات الزراعية وتربية النحل، ومرافق تدريب، ومطبخاً مجتمعياً، ومكاتب إدارية. ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 270 مزارعاً ومزارعة، و400 مربٍ للنحل، و40 منتجاً للأغذية الزراعية، إضافة إلى توفير مصدر دخل مستدام لخمسين امرأة يعملن في المطبخ المجتمعي.

وقال وزير الزراعة في كلمته: "نحتفل بقصة نجاح تتمثّل بافتتاح هذا المجمّع الزراعي، الذي يُجسّد رؤية بعيدة المدى ويعتبر إحدى الركائز الأساسية في الخطة الزراعية الجديدة 2026–2035. نطمح من خلال هذه الرؤية إلى تعميم هذا النموذج في مختلف المناطق اللبنانية ليكون صلة وصل فاعلة بين المزارعين والأسواق".

من جانبه، شدّد الغصيني على أهمية البعد الاجتماعي للمشروع، قائلاً: "هذا المشروع استثمارٌ طويل الأمد في الناس، وهم أثمن ما نملك. التحديات كبيرة، لكن الفرص والأمل أكبر. نجاحه يتطلّب عملاً دؤوباً وتطويراً مستمراً وتعاوناً جماعياً. وهل نستطيع تحقيق ذلك؟ نعم، نستطيع. فلدينا الإرادة والالتزام والنفَس الطويل".

أما بول فاعتبرت أن "المشروع نموذج للتنمية المتوازنة"، موضحة: "يجسّد هذا المشروع روح التنمية المحلية الشاملة والإدارة المستدامة وتمكين المجتمع. وهو دليل على ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الرؤية والتعاون والالتزام لمعالجة التحديات. إن دعم الحكومة الألمانية لهذا المشروع يعكس التزامها الثابت بدعم المجتمعات الريفية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل".

وأشارت بدورها أليكو إلى "أهمية تقديم حلول واقعية للمجتمعات الريفية"، مؤكدة: "يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم حلول ملموسة تستجيب مباشرة لاحتياجات المجتمعات الزراعية. فالمزارعون هم العمود الفقري للاقتصادات المحلية، وهذا المرفق يساعدهم على استعادة دورهم الحيوي في بناء اقتصاد أكثر استدامة."

وتركز المبادرة أيضًا على تعزيز التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك وزارة الزراعة، والمعهد اللبناني للبحوث الزراعية (LARI) ، والمدارس الزراعية المحلية، لضمان حصول المزارعين والتعاونيات والتجار على التوجيه الفني والدعم المستمر.

ومن خلال تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ودعم مشاركة المرأة الاقتصادية، وتعزيز أنشطة السياحة البيئية، يمثل "سوق الجبل" خطوة مهمة نحو تنشيط الاقتصادات المحلية وتحويل الإمكانات الريفية إلى نمو مستدام، مع تعزيز دور المجمع كمحرك رئيسي للتنمية الزراعية والسياحية في منطقة الشوف.

 

أخبار لبنان

إطلاق

"سوق

الجبل":

لتعميم

النموذج

المناطق

ليكون

فاعلة

المزارع

والسوق

LBCI التالي
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا
هاشم: ما على الغيارى على الانتخابات إلا التزام القانون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-11

هاني في جمعية مستوردي مستلزمات القطاع الزراعي: نحو شراكة متكاملة لتنظيم السوق وتعزيز الإنتاج المستدام

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

هاني: تنظيم قطاع الأدوية الزراعية أولوية وطنية والفوضى في سوق المبيدات يجب وقفها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-15

"سيدة الجبل": مرحلة جديدة تتطلب منا جميعًا مقاربة وطنية للأوضاع وللعلاقات بين القوى السياسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:48

بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية

LBCI
أمن وقضاء
05:19

الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا

LBCI
أخبار لبنان
05:08

هاشم: ما على الغيارى على الانتخابات إلا التزام القانون

LBCI
أخبار لبنان
04:49

"حزب الله" أحيا ذكرى شهداء دبعال وعزالدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب كله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:46

وزير الخارجية الإيراني: أعدنا بناء قوتنا بعد العدوان ودفاعاتنا أصبحت الآن أكثر قوة وسياسة الهيمنة الأميركية تعني العودة فعليا لقانون الغابة ولحماية نفسك عليك أن تكون قويا

LBCI
أخبار دولية
01:42

مقتل سبعة قصّر في قصف للجيش الكولومبي على جماعة متمردة

LBCI
آخر الأخبار
01:44

واللا عن مصادر سياسية إسرائيلية: التقارب بين ويتكوف وحركة حماس مثير للقلق

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين دافيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:12

باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي

LBCI
أخبار لبنان
13:23

هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة

LBCI
أخبار لبنان
13:07

الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:28

برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

LBCI
أخبار لبنان
11:05

عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
09:56

البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب

LBCI
خبر عاجل
09:57

معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى

LBCI
خبر عاجل
06:33

برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة

LBCI
أمن وقضاء
03:22

توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء

LBCI
أمن وقضاء
03:16

وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:20

حسن خليل يلتقي عراقجي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More