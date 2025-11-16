"اليونيفيل" ردا على اطلاق النار عليها: نناشد الجيش الاسرائيلي بوقف اي اعمال عدوانية او هجمات تستهدفنا

أعلنت قوات الطوارىء الدولية العاملة جنوب لبنان "اليونيفيل" أنه الصباح اليوم، أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية".



وأشارت "اليونيفيل" في بيان، الى أن طلقات رشاشة ثقيلة أصابت قوات حفظ السلام على بُعد حوالي خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة".



ولفتت الى أنه عبر قنوات الاتصال التابعة لها، طلب جنود حفظ السلام من الجيش االإسرائيلي وقف إطلاق النار، وتمكنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي.

وقالت: "لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى. يُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".



وأضافت: "مرة أخرى، نناشد جيش الدفاع الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على دعم جهود العودة إلى الاستقرار الذي تقول كل من إسرائيل ولبنان سعيهما لتحقيقه".