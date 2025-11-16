الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"اليونيفيل" ردا على اطلاق النار عليها: نناشد الجيش الاسرائيلي بوقف اي اعمال عدوانية او هجمات تستهدفنا
أخبار لبنان
2025-11-16 | 06:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"اليونيفيل" ردا على اطلاق النار عليها: نناشد الجيش الاسرائيلي بوقف اي اعمال عدوانية او هجمات تستهدفنا
أعلنت قوات الطوارىء الدولية العاملة جنوب لبنان "اليونيفيل" أنه الصباح اليوم، أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية".
وأشارت "اليونيفيل" في بيان، الى أن طلقات رشاشة ثقيلة أصابت قوات حفظ السلام على بُعد حوالي خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة".
ولفتت الى أنه عبر قنوات الاتصال التابعة لها، طلب جنود حفظ السلام من الجيش االإسرائيلي وقف إطلاق النار، وتمكنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي.
وقالت: "لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى. يُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
وأضافت: "مرة أخرى، نناشد جيش الدفاع الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على دعم جهود العودة إلى الاستقرار الذي تقول كل من إسرائيل ولبنان سعيهما لتحقيقه".
أخبار لبنان
اطلاق
النار
عليها:
نناشد
الجيش
الاسرائيلي
اعمال
عدوانية
هجمات
تستهدفنا
التالي
انطلاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت…ماذا في جديدها؟
بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:08
اليونيفل: الجيش الاسرائيلي اطلق نيرانه على قوّاتنا اثناء دورية داخل لبنان ويُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا للـ1701 ونناشد الجيش الإسرائيلي لوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدفنا
خبر عاجل
06:08
اليونيفل: الجيش الاسرائيلي اطلق نيرانه على قوّاتنا اثناء دورية داخل لبنان ويُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا للـ1701 ونناشد الجيش الإسرائيلي لوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدفنا
0
آخر الأخبار
2025-09-03
الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار نحو قوات اليونيفيل في لبنان "لم يكن بشكل متعمد"
آخر الأخبار
2025-09-03
الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار نحو قوات اليونيفيل في لبنان "لم يكن بشكل متعمد"
0
أخبار لبنان
2025-10-28
بعثة الاتحاد الأوروبي دانت استهداف "اليونيفيل": لضرورة احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
2025-10-28
بعثة الاتحاد الأوروبي دانت استهداف "اليونيفيل": لضرورة احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار
0
أخبار لبنان
2025-09-04
"الخارجية" تدين الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة: نناشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقفها
أخبار لبنان
2025-09-04
"الخارجية" تدين الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة: نناشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقفها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:30
الجيش: نعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد لانتهاكات العدو
أخبار لبنان
08:30
الجيش: نعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد لانتهاكات العدو
0
أخبار لبنان
08:21
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يطلق النار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل والموضوع يُعالج
أخبار لبنان
08:21
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يطلق النار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل والموضوع يُعالج
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
انطلاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت…ماذا في جديدها؟
تقارير نشرة الاخبار
06:58
انطلاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت…ماذا في جديدها؟
0
أخبار لبنان
05:48
بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية
أخبار لبنان
05:48
بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-11-06
في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)
منوعات
2025-11-06
في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-09-01
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
آخر الأخبار
2025-09-01
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
0
آخر الأخبار
09:15
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم أحياء عديدة في مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية
آخر الأخبار
09:15
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم أحياء عديدة في مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
09:13
الوكالة الوطنية: تحليق مسير فوق الزهراني والقرى المجاورة
آخر الأخبار
09:13
الوكالة الوطنية: تحليق مسير فوق الزهراني والقرى المجاورة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:18
نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”
أخبار دولية
07:18
نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
انطلاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت…ماذا في جديدها؟
تقارير نشرة الاخبار
06:58
انطلاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت…ماذا في جديدها؟
0
أخبار لبنان
04:49
"حزب الله" أحيا ذكرى شهداء دبعال وعزالدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب كله
أخبار لبنان
04:49
"حزب الله" أحيا ذكرى شهداء دبعال وعزالدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب كله
0
أخبار لبنان
04:21
الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا
أخبار لبنان
04:21
الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا
0
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
0
أخبار لبنان
14:12
باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد
أخبار لبنان
14:12
باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
أخبار لبنان
11:05
عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية
2
أخبار دولية
09:56
البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب
أخبار دولية
09:56
البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب
3
أمن وقضاء
03:22
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
أمن وقضاء
03:22
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
4
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
خبر عاجل
09:57
معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى
5
حال الطقس
03:35
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
حال الطقس
03:35
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
6
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
7
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More