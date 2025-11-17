0min

جهات أمنية لعيترون: إسرائيل ستستهدف هدفًا موضعيًا في البلدة

تبلغت بلدية عيترون عبر الجهات الأمنية بأنّ "إسرائيل ستستهدف هدفًا موضعيًا في البلدة"، وفق ما أعلنت البلدية.



وأخلت البلدية مركزها وأخذت أقصى درجات الحيطة والحذر.