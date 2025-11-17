الأخبار
معوّض: لن نقبل بلبنان المخطوف والمنتشرون عماد معركة استرجاع الجمهورية
أخبار لبنان
2025-11-17
معوّض: لن نقبل بلبنان المخطوف والمنتشرون عماد معركة استرجاع الجمهورية
أكّد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض، خلال لقائه أبناء الجالية اللبنانية في سيدني – أوستراليا، أنّ "أي مشروع جدي لنهضة لبنان لا يمكن أن يبدأ قبل استعادة الدولة سيادتها الكاملة، وحماية حقوق المودعين، وضمان مشاركة المنتشرين في العملية الديموقراطية عبر تمكينهم من الاقتراع لانتخاب النواب الـ128 من أماكن إقامتهم".
واعتبر خلال الاحتفال الذي أقامته حركة الاستقلال في صالة le castelle في بانكستاون -سيدني “أنّ الانهيار غير المسبوق الذي يشهده لبنان هو نتيجة مباشرة لـلحروب العبثية التي قادتها الممانعة ولـمنظومة الميليشيا والمافيا، التي استولت على الدولة ومؤسساتها ومواردها، واستباحت حقوق اللبنانيين ومدّخراتهم ومستقبلهم".
وشدّد على أنّ "الخروج من هذه الدائرة المفرغة يستوجب معالجة جذرية تبدأ بوضع حدّ للحالة الشاذة التي يعيشها لبنان، عبر مفاوضات واضحة ومسؤولة مع إسرائيل تقوم على قاعدة السيادة وإنهاء حالة الحرب، إضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة مع سوريا وإيران بما يصون استقلالية القرار اللبناني ويعيد البلاد إلى موقعها الطبيعي ضمن مشروع الاستقرار والازدهار في المنطقة".
وأشار معوّض إلى أنّ "اعتماد اللامركزية المالية والإنمائية أصبح ضرورة وطنية تضمن عدالة الإنماء بعيداً عن منطق الزبائنية والمحسوبيات"، مؤكداً أنّ "الإنماء حقّ مكتسب لا مِنّة من أحد".
كما دعا إلى "تحرير الاقتصاد وإخراج القطاعات الحيوية من قبضة الفساد والمحاصصة"، معتبراً أنّ"خصخصة هذه القطاعات بات خطوة أساسية لإعادة بنائها"، ولافتاً إلى أن "لدول الناجحة لم تعد تدير الكهرباء والاتصالات والمرافئ والمطارات، وأن الإصرار على إبقائها تحت سيطرة السلطة هو بوابة للنهب والتعيينات الزبائنية".
وفي الملف المالي، شدّد معوّض على أنّ "حماية أموال المودعين تشكّل الركن الأول لأي إصلاح جدي"، مؤكداً أنّ "لودائع حقّ شرعي مصون لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة". كما دعا إلى" إطلاق مشروع شامل للتحوّل الرقمي في الإدارات العامة بوصفه المدخل الأنجع للحدّ من الفساد والابتزاز، ولتحويل مؤسسات الدولة إلى جهاز يخدم المواطن، لا إلى أداة يتحكّم بها الزعيم والوسيط".
ووجّه معوّض تحية تقدير إلى اللبنانيين في أوستراليا، مؤكداً أنّهم ليسوا "دفتر شيكات كما يحاول البعض تصويرهم، بل هم مواطنون أصيلون وشركاء حقيقيون في صياغة مستقبل لبنان، وقد وقفوا إلى جانب أهلهم في أصعب مراحل الانهيار وأسهموا في تخفيف آثاره الإنسانية والاجتماعية". وأكد أنّ "صوت المنتشرين يشكّل ضمانة أساسية للبنان السيّد الحرّ المستقل، وأن المعركة اليوم تتمحور حول تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب نوابهم الـ128 من مكان إقامتهم، باعتبار هذا الحقّ ركناً من أركان المساواة بين اللبنانيين".
وختم معوّض داعياً إلى "تسجيل مكثّف قبل انتهاء المهلة القانونية"، مؤكداً أنّ "واجب المشاركة لا يتحقّق بالتشجيع اللفظي، بل بالإقدام الفعلي على التسجيل"، داعياً أبناء الجالية وعائلاتهم ومعارفهم إلى "المبادرة وعدم إضاعة الفرصة المتاحة، لأنّ المشاركة الواسعة في التسجيل تشكّل خطوة أساسية في مسار استعادة الدولة وبناء مستقبل أفضل للبنان".
أخبار لبنان
2025-10-27
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
2025-10-27
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
0
أخبار لبنان
2025-11-12
معوض اكد من سيدني أهمية الشراكة بين لبنان المقيم والمنتشر لإعادة بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاح
أخبار لبنان
2025-11-12
معوض اكد من سيدني أهمية الشراكة بين لبنان المقيم والمنتشر لإعادة بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاح
0
آخر الأخبار
2025-09-29
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل
آخر الأخبار
2025-09-29
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل
0
آخر الأخبار
2025-10-04
بن غفير لنتنياهو: لن نكون جزءا من الحكومة إذا ظلت حماس قائمة بعد تحرير المخطوفين جميعا
آخر الأخبار
2025-10-04
بن غفير لنتنياهو: لن نكون جزءا من الحكومة إذا ظلت حماس قائمة بعد تحرير المخطوفين جميعا
0
أخبار لبنان
07:58
سلام استقبل وفدًا من شركة "Morgan Stanley ومطراني الجنوب وزحلة: لبنان يرسم مسارًا جديدًا قائمًا على الإصلاح والشفافية والنمو الاحتوائي
أخبار لبنان
07:58
سلام استقبل وفدًا من شركة "Morgan Stanley ومطراني الجنوب وزحلة: لبنان يرسم مسارًا جديدًا قائمًا على الإصلاح والشفافية والنمو الاحتوائي
0
أخبار لبنان
07:40
الوزير حيدر يلتقي سفير البرازيل ووفدا من منظمة العمل الدولية
أخبار لبنان
07:40
الوزير حيدر يلتقي سفير البرازيل ووفدا من منظمة العمل الدولية
0
أخبار لبنان
07:35
مرقص بحث مع نقيب الصحافة في قانون الإعلام الجديد
أخبار لبنان
07:35
مرقص بحث مع نقيب الصحافة في قانون الإعلام الجديد
0
أخبار لبنان
06:54
رئيس الجمهورية وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات
أخبار لبنان
06:54
رئيس الجمهورية وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات
0
أمن وقضاء
03:37
الأشغال: صيانة فورية لمعالجة فجوة في الوصلة المعدنية على جسر جادة إلياس الهراوي - الحازمية
أمن وقضاء
03:37
الأشغال: صيانة فورية لمعالجة فجوة في الوصلة المعدنية على جسر جادة إلياس الهراوي - الحازمية
0
فنّ
03:40
بعد تعرضه لحادث سيارة... أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية (فيديو)
فنّ
03:40
بعد تعرضه لحادث سيارة... أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية (فيديو)
0
آخر الأخبار
05:12
الرئيس عون أمام وفد الإتحاد العربي للإنترنت والإتصالات: نثمن مبادرات الإتحاد ونرحب باختيار لبنان مقرًا لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الإصطناعي
آخر الأخبار
05:12
الرئيس عون أمام وفد الإتحاد العربي للإنترنت والإتصالات: نثمن مبادرات الإتحاد ونرحب باختيار لبنان مقرًا لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الإصطناعي
0
آخر الأخبار
06:36
الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض
آخر الأخبار
06:36
الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض
0
أخبار لبنان
03:13
السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته
أخبار لبنان
03:13
السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:21
سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي
1
أخبار لبنان
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
أخبار لبنان
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
2
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
3
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
4
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
5
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
6
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
7
تقارير نشرة الاخبار
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
تقارير نشرة الاخبار
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
8
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
