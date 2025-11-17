الأخبار
حاكم مصرف لبنان وأعضاء هيئة الأسواق المالية يؤدّون اليمين أمام الرئيس عون

أخبار لبنان
2025-11-17 | 04:31
حاكم مصرف لبنان وأعضاء هيئة الأسواق المالية يؤدّون اليمين أمام الرئيس عون

أقسم رئيس مجلس هيئة الأسواق المالية، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والخبراء الأعضاء الثلاثة المعيّنون زينة عبد الصمد المهتار، وغسان أبو عضل، ومحمود الجباعي، اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون، تمهيدًا لمباشرة مهامهم.

من جهة ثانية أعرب الرئيس عون أمام وفد الاتحاد العربيّ للإنترنت والاتصالات عن تقديره لمبادرات الاتحاد.

ورحّب باختيار لبنان مقرًا لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الاصطناعيّ.

