تقليد وسام الاستحقاق برتبة ضابط من فرسان مالطا الى محمد الحوت

منح الرئيس الأعلى لفرسان مالطا فرا جون دنلاب، رئيس مجلس إدارة - مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط -الخطوط الجوية اللبنانية، محمد الحوت، وسام الاستحقاق برتبة ضابط PRO MERITO MELITENSI ، في حفل تكريمي نظمته منظمة فرسان مالطا في لبنان.



وقد قلده الوسام رئيس المنظمة في لبنان السيد مروان الصحناوي، تقديراً للدور الريادي الذي يؤديه الحوت في خدمة المجتمع اللبناني، ولمسيرته المهنية التي تمزج بين الإيمان الراسخ بلبنان وروح المسؤولية الثابتة واعترافاً بمسيرته الوطنية والإنسانية المليئة بالإنجازات والتميز في خدمة لبنان.



وقال الصحناوي: "يمثل السيد محمد الحوت نموذجًا للقيادة الوفية التي تجمع بين الكفاءة المهنية العالية والالتزام الإنسانيّ الأصيل، حيث قاد شركة طيران الشرق الأوسط بنجاح خلال أصعب الظروف التي مرت على لبنان والمنطقة، محافظاً على دورها الوطني والاقتصادي المتميز".



وتقدم الحوت بخالص امتنانه وشكره للمنظمة على ثقتها، مثنيًا على دورها الوطنيّ والاقتصاديّ المتميز وما تقوم به من خدمات إنسانية في مجال العلاج ورعاية المرضى، مؤكدًا أن هذا التقدير يمثل دافعا قويا له للاستمرار في العطاء والبذل في خدمة المجتمع.