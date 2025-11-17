"وطن الإنسان" يهنّىء الفائزين في نقابة محامي بيروت: العدالة هي البوصلة

يتقدّم "مشروع وطن الإنسان" بالتهاني إلى الفائزين في انتخابات مجلس نقابة المحامين، ولا سيما النقيب الأستاذ عماد مارتينوس، متمنّين لهم التوفيق في مهامهم وخدمة العدالة التي هي الركيزة الأساس في بناء دولة القانون، وهي البوصلة التي تصون حقوق الناس وكرامتهم.#نقابة_المحامين#لبنان pic.twitter.com/jv45RS7cnD — Project Watan (@project_watan) November 17, 2025

