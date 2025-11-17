كركي يطعن بمرسوم تمديد براءات الذمّة لشركتي الاتصالات ويعيد التعاقد مع مستشفى المقاصد

تقدّم المدير العام للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ محمد كركي بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة وبطلب وقف التنفيذ طعنًا بالمرسوم رقم 1628 القاضي بتمديد مهلة براءة الذمّة الخاصّة بشركتي الاتصالات.



وفي سياق آخر، استقبل كركي في مكتبه المدير العام لمستشفى المقاصد في بيروت جومانة نجّار على رأس وفد يرافقها، وذلك بعد أن صحّحت إدارة المستشفى كافّة المخالفات التي كانت السبب الرئيسيّ وراء اتّخاذ المدير العام للصندوق قرار فسخ العقد معه.



واستنادًا إلى اقتراح مديريّة ضمان المرض والأمومة وتعهّد المستشفى باحترام قوانين وأنظمة الضمان والتعرفات المقرّة من قبله، أصدر د. كركي قرارًا قضى بموجبه إعادة التعاقد مع مستشفى المقاصد في بيروت.



ويعكس هذان الإجراءان حرص إدارة الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ على المتابعة الدقيقة والمساءلة الجديّة التي تفضي إلى نتائج عمليّة تصبّ في خدمة المواطنين وصون أموالهم، بما يمهّد لمرحلة أكثر انتظامًا وجودة في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.