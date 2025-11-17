الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
19
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
19
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قاسم: أنصح الحكومة وحاكم مصرف لبنان وكل المعنيين بوقف الإجراءات التي تضيق على حزب الله وكل اللبنانيين
أخبار لبنان
2025-11-17 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
قاسم: أنصح الحكومة وحاكم مصرف لبنان وكل المعنيين بوقف الإجراءات التي تضيق على حزب الله وكل اللبنانيين
2
min
قاسم: أنصح الحكومة وحاكم مصرف لبنان وكل المعنيين بوقف الإجراءات التي تضيق على حزب الله وكل اللبنانيين
أكد الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "الاستقلال هو تحرير الأرض ورفض التبعية للدول الأجنبية".
وقال في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد محمد عفيف ورفاقه : "هناك كلام كاذب ومحاولة لإثارة الفتنة وتحريض على إسقاط لبنان تحت إطار الوصاية الأمريكية داخليًا وخارجيًا".
وشدد على أن "ما يجري في لبنان هو عدوان موصوف ابتدائي للسيطرة عليه، والمقاومة هي فعل لطرد المحتل وهي موجهة لمواجهة العدو الإسرائيلي".
وأوضح أن "القرض الحسن" مؤسسة اجتماعية، مخصصة لكل الناس، مشيرًا الى أنها "رئة التنفس الاجتماعي في هذا الوضع الصعب لتيسير حياة عموم الناس والفقراء والمحتاجين".
ولفت الى أن حزب الله هو شريك في هذا البلد، "لنا كلمتنا ومعنا قسم كبير من الشعب اللبناني والقوى السياسية، ولا أحد يقبل بأن يسلم لبنان الى إسرائيل لكي تعبث فيه كما تشاء، ومن الخطأ أن يعمل البعض لخدمة المشروع الإسرائيلي".
وقال: "أنصح الحكومة وحاكم مصرف لبنان وكل المعنيين بوقف الإجراءات التي تضيق على حزب الله وكل اللبنانيين".
ورأى قاسم أن "الدولة اللبنانية بأركانها، مسؤولة عن وضع برامج لمواجهة العدوان، فالعدوان هو المشكلة وليس المقاومة ولا أركان الدولة ولا الجيش اللبناني. هذا العدوان لا يقبل أحدا، لا اليونيفيل ولا الجيش اللبناني، ولا يقبل أن يكون هناك استقرار في جنوب لبنان".
وذكر أنه "اليوم إذا كنا يدًا واحدة فليخرج الإسرائيلي من أرضنا وليوقف العدوان ويطلق الأسرى، ونحن لن نختلف. فقد تم تطبيق الاتفاق من جانب واحد وبانضباط استمر لمدة سنة ولم تطبق إسرائيل شيئا".
في السياق، أكد قاسم أن حزب الله "جزء من هذه الحكومة، ونريد لها أن تنجح في بناء لبنان وتحريره وهي تخطئ عندما تسلك طريق التنازلات طمعا بإنهاء العدوان".
وطلب "توقفوا عن تعطيل المجلس النيابي، فهذا التعطيل ليس له مبرر".
وشدد على أن الهجوم على الرئيس نبيه بري هو هجوم آثم ولا مبرر له إلا تسهيل السيطرة عبر استدعاء الوصاية الأجنبية، وقال إن "الرئيس بري هو ركيزة استقرار لبنان ومنع الفتنة وبناء الدولة المستقلة والمحررة".
أخبار لبنان
الحكومة
وحاكم
لبنان
المعنيين
الإجراءات
اللبنانيين
التالي
كانديس أرديل: ما يجري لن يغير في عمل قوات اليونيفيل (الأخبار)
مذكرة الفصائل والقوى الفلسطينية في شأن مشروع القرار الأميركيّ في مجلس الأمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-21
قاسم : كفى تهديدا للبنان... وحاكم مصرف لبنان ليس موظفا عند أميركا كي يضيق على المواطنين
أخبار لبنان
2025-10-21
قاسم : كفى تهديدا للبنان... وحاكم مصرف لبنان ليس موظفا عند أميركا كي يضيق على المواطنين
0
آخر الأخبار
2025-10-10
النائب قاسم هاشم لـ"جدل": وزير الخارجية السوري لم يطلب موعدا للقاء الرئيس بري وكل المباحثات التي جرت منذ سقوط النظام عنوانها الموقوفين السوريين وهو أتى الى لبنان لذلك
آخر الأخبار
2025-10-10
النائب قاسم هاشم لـ"جدل": وزير الخارجية السوري لم يطلب موعدا للقاء الرئيس بري وكل المباحثات التي جرت منذ سقوط النظام عنوانها الموقوفين السوريين وهو أتى الى لبنان لذلك
0
آخر الأخبار
2025-11-04
باسيل: الحكومة وعدت بخطة دفاع وطنيّ وكل ما تفعله هو انتظار الورقة الأميركية والمبادرة المصرية وكل ما هو في الخارج
آخر الأخبار
2025-11-04
باسيل: الحكومة وعدت بخطة دفاع وطنيّ وكل ما تفعله هو انتظار الورقة الأميركية والمبادرة المصرية وكل ما هو في الخارج
0
أخبار لبنان
2025-10-14
الرئيس عون أكد أمام عائلة الرائد الشهيد جوزاف حنا وقوفه الى جانبهم وكل عائلات شهداء الجيش
أخبار لبنان
2025-10-14
الرئيس عون أكد أمام عائلة الرائد الشهيد جوزاف حنا وقوفه الى جانبهم وكل عائلات شهداء الجيش
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:21
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
أخبار لبنان
14:21
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية
0
أخبار لبنان
13:25
مخزومي: على الحكومة الاستفادة من الدعم الدولي والانتقال إلى خطوات تنفيذية تدعم مسار الإصلاح
أخبار لبنان
13:25
مخزومي: على الحكومة الاستفادة من الدعم الدولي والانتقال إلى خطوات تنفيذية تدعم مسار الإصلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:29
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات مع سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وصلت إلى طريق مسدود
آخر الأخبار
13:29
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات مع سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وصلت إلى طريق مسدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
0
أخبار دولية
10:25
بي بي سي "مصممة على مواجهة" مقاضاة ترامب لها بتهمة التشهير
أخبار دولية
10:25
بي بي سي "مصممة على مواجهة" مقاضاة ترامب لها بتهمة التشهير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
2
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
3
أخبار لبنان
12:58
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
أخبار لبنان
12:58
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
4
أخبار لبنان
11:46
"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!
أخبار لبنان
11:46
"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!
5
أخبار لبنان
08:11
المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت
أخبار لبنان
08:11
المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت
6
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
7
اقتصاد
09:30
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
اقتصاد
09:30
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
8
خبر عاجل
04:53
التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
خبر عاجل
04:53
التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More