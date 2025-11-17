الأخبار
وزير المالية: وزارة المالية خطت خطوات أساسية في إعادة ترتيب وضعها الماليّ

أخبار لبنان
2025-11-17 | 09:50
وزير المالية: وزارة المالية خطت خطوات أساسية في إعادة ترتيب وضعها الماليّ

خطت وزارة المالية خطوات أساسية في إعادة ترتيب وضعها الماليّ من خلال إعادة التوازن للموازنة والابتعاد عن الاستدانة التي كانت سائدة سابقًا، على ما أكّد وزير المالية ياسين جابر.

وأكّد أمام وفدين زاراه بشكل منفصل من كل من Goldman Sachs International و Morgan stanley المشاركين في مؤتمر الاستثمار الذي يعقد في بيروت الثلاثاء للاطلاع على صورة السوق اللبنانيّ واجراءات ترتيب اوضاعه لاستقطاب الاستثمارات، أنّ جهودًا كبيرة تبذل في إعادة اصلاح النظام المصرفيّ.

وتوقّع أن تنتهي الحكومة من اقراره قبل نهاية العام الحاليّ، لافتًا إلى أنّ التجاذبات السياسية ان حصلت في مجال مناقشة هذا القانون قد تؤدّي دورا في توقيت الاقرار ومداه.

وفي موضوع حاملي سندات اليوروبوند اكد جابر التعاطي بايجابية تجاه هذا الملف.

ولم يغفل جابر التوقف عند الوضعين السياسي والامني خصوصًا العامل الأمنيّ، الذي لا يزال غير مستقر ما يفرض عدم القدرة على الخروج بأي توقعات دقيقة للأوضاع المالية ومسارها.

لكنه قال إنّ ما يمكن تأكيده هو أن لبنان مصمم على أن يستعيد دوره على الصعيدين الاقليميّ والدوليّ وهو يبذل جهوداً حثيثة وينفذ سياسات واقعية تشجع على ذلك.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المالية:

وزارة

المالية

خطوات

أساسية

إعادة

ترتيب

وضعها

الماليّ

