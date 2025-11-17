3 أيام متبقية لتسجيل اللبنانيين المغتربين... وتسجيل 87,067 طلبا عبر منصة "الخارجية" حتى اليوم

في إطار متابعة التحضيرات الجارية للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه ولغاية تاريخ 17/11/2025، تم تسجيل 87,067 طلبا عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين.



وقد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 56,764 طلبا، ويجري حاليا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع القوائم الانتخابية، وفقا للأصول القانونية المعتمدة.



ومع تبقّي ثلاثة أيام فقط لانتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 تشرين الثاني الحالي، جدّدت الوزارتان دعوتهما إلى اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، إلى الإسراع في تسجيل طلباتهم، حفاظا على حقهم في الإقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية.

