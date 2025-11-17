الأخبار
3 أيام متبقية لتسجيل اللبنانيين المغتربين... وتسجيل 87,067 طلبا عبر منصة "الخارجية" حتى اليوم
أخبار لبنان
2025-11-17 | 10:54
3 أيام متبقية لتسجيل اللبنانيين المغتربين... وتسجيل 87,067 طلبا عبر منصة "الخارجية" حتى اليوم
في إطار متابعة التحضيرات الجارية للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه ولغاية تاريخ 17/11/2025، تم تسجيل 87,067 طلبا عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين.
وقد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 56,764 طلبا، ويجري حاليا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع القوائم الانتخابية، وفقا للأصول القانونية المعتمدة.
ومع تبقّي ثلاثة أيام فقط لانتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 تشرين الثاني الحالي، جدّدت الوزارتان دعوتهما إلى اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، إلى الإسراع في تسجيل طلباتهم، حفاظا على حقهم في الإقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية.
كانديس أرديل: ما يجري لن يغير في عمل قوات اليونيفيل (الأخبار)
مذكرة الفصائل والقوى الفلسطينية في شأن مشروع القرار الأميركيّ في مجلس الأمن
السابق
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أخبار لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
فنّ
حال الطقس
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
خبر عاجل
اقتصاد
خبر عاجل
