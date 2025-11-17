إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...

أُصيبت ز. ع بطلق ناري عن طريق الخطأ، داخل منزلها في بلدة السفيرة - الضنية، بعدما أطلق ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، النار من بندقية صيد أثناء لهوه بها.



وتم نقل المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى طرابلس الحكومي حيث خضعت للعلاج اللازم، وأفيد بأن حالتها الصحية مستقرة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.