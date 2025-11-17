على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى

وقع مساء اليوم حادث سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل بين سيارة رباعية الدفع يقودها م . ب وآلية للجيش اللبناني أدى إلى وقوع ٦ جرحى هم سائق السيارة و٥ عناصر من الجيش اللبناني.



وقد عملت عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل والصليب الأحمر اللبناني على نقل الجرحى إلى مستشفى سيدة مارتين للمعالجة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.