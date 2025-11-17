الأخبار
نجاة عون صليبا لـ"عشرين 30": لبنان غني بالمياه لكننا لا نقدّر هذه الثروة... وإسرائيل تريد أن تأخد الأرض والمياه
أخبار لبنان
2025-11-17 | 15:51
2
min
نجاة عون صليبا لـ"عشرين 30": لبنان غني بالمياه لكننا لا نقدّر هذه الثروة... وإسرائيل تريد أن تأخد الأرض والمياه
رأت النائبة نجاة عون صليبا أن لبنان بلد غني بالمياه ورغم التغير المناخي ما زال أفضل من غيره، معتبرة أننا "لا نقدّر الثروة التي لدينا ونهدرها".
وقالت في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "أرى أنّنا ذاهبون باتجاه واقع صهاريج المياه بدون توقف وأخشى أن يصبح هذا القطاع كقطاع المولدات يتحكّم بنا".
وأضافت: "رفعنا الصوت وقلنا إنه يجب أن يكون هناك لجنة طوارئ. ووجهت كتابا الى لجنة الأشغال ولجنة البيئة ولرئيس مجلس النواب ولرئيس الحكومة وتحدثت مع وزير الطاقة وحتى اليوم لا يوجد لجنة طوارئ".
وتحدثت النائبة نجاة عون صليبا عن سرقة مياه الينابيع والأنهر.
واعتبرت صليبا أنه يجب وضع عدادات للمياه، قائلة: "نحن لا نشيطن الناس انما نشيطن خلق قطاع موازي للمياه".
ولفتت صليبا الى أنه في ظلّ التغيّر المناخي "هناك دول ستحافظ على مياهها وتتعدى على مياه غيرها".
وأشارت الى أن "إسرائيل عدوّ لا يريد أن يأخد الأرض فقط بل يريد أن يأخد المياه أيضا".
أخبار لبنان
نجاة عون صليبا
لبنان
المياه
