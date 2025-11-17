الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

علوية لـ"عشرين 30": عملية توزيع المياه خلال فترة الشحّ كان ينبغي أن تتمّ بطريقة مختلفة

أخبار لبنان
2025-11-17 | 16:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
علوية لـ&quot;عشرين 30&quot;: عملية توزيع المياه خلال فترة الشحّ كان ينبغي أن تتمّ بطريقة مختلفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
علوية لـ"عشرين 30": عملية توزيع المياه خلال فترة الشحّ كان ينبغي أن تتمّ بطريقة مختلفة

أكد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية أن حجم المياه القابلة للإستثمار في لبنان يصل الى 3 مليار متر مكعّب.

وكشف في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن المياه القابلة للإستخدام من المياه المتاحة تبلغ فقط 20%، لافتا الى أن نسبة الـ80% المتبقية إما غير مستثمرة وإما ملوثة وغير صالحة للإستثمار. 

ورأى أن "بقاء الوضع على ما هو عليه ينذر بالأسوأ".
 
 
واعتبر علوية أن عملية توزيع المياه خلال فترة الشحّ كان ينبغي أن تتمّ بطريقة مختلفة، موضحا أنه "كان يجب أن يكون هناك تقييد لبعض الإستخدامات وتحديد الأولويات".
 
 
وأشار علوية الى أن "مشروع الليطاني هو أهمّ مشروع استثماري في الدولة اللبنانية الحديثة أي منذ ما بعد الاستقلال".
 
وتحدث عن تلوّث نهر الليطاني، قائلا: "المقصود بتلوث نهر الليطاني هو تلوث الحوض الأعلى للنهر من النبع حتى بحيرة القرعون". ولفت الى أنه يتمّ رمي المجارير من 69 بلدة في نهر الليطاني.
 

أخبار لبنان

نهر الليطاني

سامي علوية

لبنان

المياه

LBCI التالي
معوّض: لن نقبل بلبنان المخطوف والمنتشرون عماد معركة استرجاع الجمهورية
كرامي بدأت زيارة لعُمان تعزيزا للتعاون التربوي: تطوير المناهج والتحول الرقمي وجودة التعليم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:07

نجاة عون صليبا لـ "عشرين 30":اسرائيل عدو تريد الأرض والمياه أيضا وعلينا مسؤولية لمعرفة كم لدينا من المياه ومن ثم لحماية هذه المياه

LBCI
أخبار لبنان
15:51

نجاة عون صليبا لـ"عشرين 30": لبنان غني بالمياه لكننا لا نقدّر هذه الثروة... وإسرائيل تريد أن تأخد الأرض والمياه

LBCI
آخر الأخبار
14:59

نجاة عون صليبا لـ "عشرين 30": أحاول مساعدة كل من يطلب مني المساعدة في مشاكل بالقرب من الأنهر وجلب المياه وهناك تجاوب من قوى الأمن والحكومة ووزير الداخلية ووزير الطاقة

LBCI
آخر الأخبار
14:38

النائبة نجاة عون صليبا لـ"عشرين 30": نحن بلد غني بالمياه ورغم التغير المناخي ما زلنا أفضل من غيرنا ولكن للأسف لا نقدّر الثروة التي لدينا ونهدرها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:01

مفرزة استقصاء البقاع تلاحق الصيد الجائر ليلاً وتضبط شباكًا تتسبّب بمجازر للطيور المهاجرة وتوقف 3 مخالفين

LBCI
أخبار لبنان
05:26

عون تسلم دعوة من نظيره القبرصي لحضور افتتاح رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني المقبل

LBCI
أخبار لبنان
04:19

جعجع استقبل وفدًا اقتصاديًا دوليًا لبحث سبل استقطاب الاستثمارات إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:18

الأمن العام يحذّر من رسائل احتيال إلكتروني تستهدف حسابات المواطنين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-10-17

المدير الموقت لبنك الاعتماد المصرفي نفى إفلاس المصرف أو توقفه عن الدفع

LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-17

رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان للمشاركة في قداس تطويب المطران أنطوان مالويان بحضور السيدة الأولى

LBCI
أخبار لبنان
11:16

الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:14

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:58

إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...

LBCI
أخبار لبنان
11:46

"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

LBCI
أخبار لبنان
08:11

المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت

LBCI
اقتصاد
09:30

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
00:16

اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات

LBCI
أخبار لبنان
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
أخبار لبنان
14:21

على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More