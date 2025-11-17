علوية لـ"عشرين 30": عملية توزيع المياه خلال فترة الشحّ كان ينبغي أن تتمّ بطريقة مختلفة

أكد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية أن حجم المياه القابلة للإستثمار في لبنان يصل الى 3 مليار متر مكعّب.



وكشف في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن المياه القابلة للإستخدام من المياه المتاحة تبلغ فقط 20%، لافتا الى أن نسبة الـ80% المتبقية إما غير مستثمرة وإما ملوثة وغير صالحة للإستثمار.



ورأى أن "بقاء الوضع على ما هو عليه ينذر بالأسوأ".

واعتبر علوية أن عملية توزيع المياه خلال فترة الشحّ كان ينبغي أن تتمّ بطريقة مختلفة، موضحا أنه "كان يجب أن يكون هناك تقييد لبعض الإستخدامات وتحديد الأولويات".

وأشار علوية الى أن "مشروع الليطاني هو أهمّ مشروع استثماري في الدولة اللبنانية الحديثة أي منذ ما بعد الاستقلال".

وتحدث عن تلوّث نهر الليطاني، قائلا: "المقصود بتلوث نهر الليطاني هو تلوث الحوض الأعلى للنهر من النبع حتى بحيرة القرعون". ولفت الى أنه يتمّ رمي المجارير من 69 بلدة في نهر الليطاني.