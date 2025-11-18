حنكش لقاسم: لوين بدك توصل؟

كتب النائب الياس حنكش على منصة "إكس": "جر لبنان على حرب قتلت، دمّرت وهجرت طمّن إسرائيل إنه شمالها آمن بضمانته صعّد بوجه الشرعية وتمرد على قراراتها هدّد اللبنانيين إذا مسّوا بالسلاح شمال الليطاني هدّد وزير العدل لفرضه اجراءات بتحصر الكاش هدّد حاكم مصرف لبنان بعد اصدار تعميمه منسأل الشيخ نعيم: لوين بدك توصل؟".