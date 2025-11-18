ارتفاع في أسعار المحروقات...

ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية والمازوت 9000 ليرة والغاز 2000 ليرة.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95 أوكتان: 1450.000 ليرة لبنانية

- بنزين 98 أوكتان: 1490.000 ليرة لبنانية

- المازوت: 1437.000 ليرة لبنانية

- الغاز: 1070.000 ليرة لبنانية