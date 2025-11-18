الرئيس عون: نجدد تأكيد انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي وهو لا يطلب تعاطفًا بل ثقة

جدد رئيس الحمهورية جوزاف عون تأكيد انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي، مشيرا الى أن لبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي لاعبًا اقتصاديًا وثقافيًا في المنطقة وجسرًا بين الشرق والغرب ومنصةً للتعامل والتعاون بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية.



وقال الرئيس في عون في خلال مؤتمر "بيروت 1": "نعمل على تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة لأن الدولة التي تحاسب مسؤوليها وتحمي مواردها هي الدولة القادرة على حماية المستثمر والمواطن معًا ونحن من هذا المنطلق نعيد تأكيد إنفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي".



وشدد على أن الإصلاحات التي تقوم بها الدولة ليست سهلة وتواجه مقاومة داخل النظام نفسه لأن التغيير الحقيقي يَمسّ مصالح مترسخة، مؤكدا الاستمرار في مسيرة الاصلاح.



وأشار الى أن الدولة عملت ومستمرة بالعمل على تثبيت الأمن الداخلي، مشيرا الى أن المستثمر الذي يأتي إلى لبنان يجب أن يكون مطمئنًا أن حمايته ليست خاضعة لمزاج السياسة بل راسخة بثبات القانون والأمن الذي نريده ليس أمن تهدئة مؤقتة بل أمن استقرار مستدام.



ووجه الرئيس عون نداءً إلى كل صديق للبنان إلى كل مستثمر إلى كل شريك محتمل قائلا: "لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة ولا ينتظر صدقة بل يقدّم فرصة وجودكم هنا اليوم هو استثمار في الاستقرار".



وأكد أن لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة وأنه لا ينتظر صدقة بل يقدم فرصة، لافتا الى أن "بيروت 1" خطوة أولى لتعود بيروت أولى ولبنان أولًا.

