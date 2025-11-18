سلسلة إستقبالات لبري... والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان.



واستقبل والرئيس بري أيضاً سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان فهد سالم سعيد الكعبي في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان. وكانت الزيارة مناسبة أيضا لبحث تطورات الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



كما استقبل بري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التفيذي للاسكوا بالإنابة مراد وهبه الذي قدم لرئيس المجلس النيابي عرضا لبرامج عمل الاسكوا وبرامج التعاون بين المنظمة ولبنان.