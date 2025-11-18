الشراكة بين لبنان والبنك الدولي محور لقاء بين وزير المالية ياسين جابر ووفد البنك الدولي

رجي من دائرة المصادقات: المشروع أصبح واقعاً وعدنا ووفينا

رجي من دائرة المصادقات: المشروع أصبح واقعاً وعدنا ووفينا

سلسلة إستقبالات لبري... والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في عين التينة