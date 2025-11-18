تسجيل 101,355 طلبا حتى اليوم... ووزارتا الداخلية والخارجية تجدّدان الدعوة إلى اللبنانيين غير المقيمين

في سياق التحضيرات الجارية للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه، ولغاية تاريخ 18 تشرين الثاني 2025، بلغ عدد الطلبات المسجّلة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية والمغتربين 101,355 طلبًا.



وقد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 65,250 طلبا، ويجري حاليًا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع القوائم الإنتخابية.



ومع اقتراب موعد إقفال باب التسجيل في 20 تشرين الثاني الجاري، جدّدت الوزارتان دعوتهما إلى اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، للإسراع في التسجيل قبل انتهاء المهلة، بما يضمن مشاركتهم في العملية الانتخابية وممارسة حقهم في الإقتراع.