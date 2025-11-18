الأخبار
حزب الكتائب: لإدراج مشروع القانون المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
أخبار لبنان
2025-11-18 | 10:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حزب الكتائب: لإدراج مشروع القانون المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
شدد المكتب السياسيّ في "حزب الكتائب اللبنانية" على ضرورة إدراج مشروع القانون المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة، بما يتيح للمغتربين ممارسة حقهم الدستوريّ في الاقتراع من دون تعطيل أو مماطلة.
ولفت، خلال اجتماعه، إلى أنّ "أي تأخير متعمّد في طرح المشروع على التصويت يشكّل مصادرة لإرادة شريحة واسعة من اللبنانيين".
وأوضح أنّ "الجولة التي يقوم بها رئيس الحزب سامي الجميل لعدد من دول الاغتراب، تهدف إلى حثّ اللبنانيين في الخارج على التسجيل، للتأكيد أنّ مشاركتهم جزء أساسيّ من معركة استعادة الدولة وتغيير مسار النظام السياسيّ".
وثمن المكتب السياسيّ "استعداد المملكة العربية السعودية لإعادة تفعيل العلاقات التجارية مع لبنان وتعزيزها".
واعتبر أنّ "هذا التوجّه يمثّل المسار الطبيعيّ والصحيح للعلاقات بين بلدين شقيقين تجمعهما قناعة راسخة بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
ورأى أنّ "استعادة هذا النفس العربيّ الداعم للبنان هو ما يجب تكريسه وتطويره بعد سنوات من قرارات سياسية خاطئة أضرّت بعلاقات لبنان العربية وأضعفت عمقه الاستراتيجيّ، الذي كان على الدوام ركيزةً للاستقرار السياسيّ والاقتصاديّ في البلاد".
واستنكر "تعرّض حزب الله لمعارضيه في مناطق وجوده وإثباته مرّة أخرى وبالدليل القاطع دور سلاحه في قمع اللبنانيين وترهيبهم جنوب الليطاني وشماله على حدّ سواء".
ورأى أنّ "هذه الممارسات تسقط نظريته القاضية بحرمان المغتربين من حقهم بالانتخاب، بحجّة أنه غير قادر على إجراء حملات انتخابية في الخارج، في حين أن حملاته الانتخابية في الداخل قائمة على الترهيب وكمّ الافواه".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الكتائب:
لإدراج
مشروع
القانون
المتعلّق
باقتراع
المغتربين
أعمال
الهيئة
العامة
التالي
أسرار الصحف 18-11-2025
علوية لـ"عشرين 30": عملية توزيع المياه خلال فترة الشحّ كان ينبغي أن تتمّ بطريقة مختلفة
السابق
0
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: إصابة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: إصابة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
0
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
