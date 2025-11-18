الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
حزب الكتائب: لإدراج مشروع القانون المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

أخبار لبنان
2025-11-18 | 10:08
حزب الكتائب: لإدراج مشروع القانون المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة
حزب الكتائب: لإدراج مشروع القانون المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

شدد المكتب السياسيّ في "حزب الكتائب اللبنانية" على ضرورة إدراج مشروع القانون المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة، بما يتيح للمغتربين ممارسة حقهم الدستوريّ في الاقتراع من دون تعطيل أو مماطلة.

ولفت، خلال اجتماعه، إلى أنّ "أي تأخير متعمّد في طرح المشروع على التصويت يشكّل مصادرة لإرادة شريحة واسعة من اللبنانيين".

وأوضح أنّ "الجولة التي يقوم بها رئيس الحزب سامي الجميل لعدد من دول الاغتراب، تهدف إلى حثّ اللبنانيين في الخارج على التسجيل، للتأكيد أنّ مشاركتهم جزء أساسيّ من معركة استعادة الدولة وتغيير مسار النظام السياسيّ".
 
وثمن المكتب السياسيّ "استعداد المملكة العربية السعودية لإعادة تفعيل العلاقات التجارية مع لبنان وتعزيزها".

واعتبر أنّ "هذا التوجّه يمثّل المسار الطبيعيّ والصحيح للعلاقات بين بلدين شقيقين تجمعهما قناعة راسخة بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

ورأى أنّ "استعادة هذا النفس العربيّ الداعم للبنان هو ما يجب تكريسه وتطويره بعد سنوات من قرارات سياسية خاطئة أضرّت بعلاقات لبنان العربية وأضعفت عمقه الاستراتيجيّ، الذي كان على الدوام ركيزةً للاستقرار السياسيّ والاقتصاديّ في البلاد".
 
واستنكر "تعرّض حزب الله لمعارضيه في مناطق وجوده وإثباته مرّة أخرى وبالدليل القاطع دور سلاحه في قمع اللبنانيين وترهيبهم جنوب الليطاني وشماله على حدّ سواء".

ورأى أنّ "هذه الممارسات تسقط نظريته القاضية بحرمان المغتربين من حقهم بالانتخاب، بحجّة أنه غير قادر على إجراء حملات انتخابية في الخارج، في حين أن حملاته الانتخابية في الداخل قائمة على الترهيب وكمّ الافواه".

مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

مشروع قانون معجل من وزارة الخارجية لإلغاء المادتين المتعلقتين باقتراع المغتربين

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-06

مرقص: مجلس الوزراء قرّر إرسال مشروع قانون معجّل مكرّر حول قانون الانتخاب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقّة باقتراع المغتربين للنواب الـ6 وإلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز كبرى تسمح للمغتربين بالاقتراع

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-03

الكتائب: حسم قانون اقتراع المغتربين وتثبيت سلطة الدولة أولوية وطنية لتجنيب لبنان الدمار

LBCI
أخبار لبنان
15:37

بيان توضيحيّ للجيش: إصابة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...

LBCI
موضة وجمال
2025-11-14

سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-14

يعقوبيان لـ #جدل: أطلب من السفير الاميركي الجديد أن يستمع الى جميع الاطراف ولا يتأثر بطرف معيّن لديه اهداف معينة

LBCI
أخبار لبنان
10:11

جلسة حكومية الخميس

LBCI
منوعات
10:14

قرش يبتلع كاميرا غواص... والمشاهد التي التقطتها من داخل فمه مذهلة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من الرياض مباشرة... مبادرة انسجام عالميّ ونافذة تُفتح على ملامح التقارب الإنسانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بيروت 1 يطلق مسار التحوّل الاقتصادي... من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تريدون مستثمرين في لبنان؟ إليكم السبيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إلغاء مباحثات قائد الجيش في واشنطن... بداية توتر العلاقات الرسمية بين لبنان والولايات المتحدة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:57

مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:00

نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد

LBCI
أخبار لبنان
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
00:16

اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات

LBCI
أمن وقضاء
10:33

يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين

LBCI
خبر عاجل
13:06

الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك

LBCI
خبر عاجل
05:19

جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!

LBCI
أخبار لبنان
04:18

الأمن العام يحذّر من رسائل احتيال إلكتروني تستهدف حسابات المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

