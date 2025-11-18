نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد

إستقبل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم، هنيبعل القذافي.



وكتب سلام عبر حسابه على "إكس": "اثر اخلاء سبيله، استقبلت اليوم السيد هنيبعل القذافي. ومن موقعي المسؤول اعتبر أن ما حصل معه وتوقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد وتحصين القضاء نفسه حفاظاً على حُسن سير العدالة".