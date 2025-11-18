الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

أغار الجيش الإسرائيليّ على عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في منطقة عين الحلوة في جنوب لبنان، وفق ما زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.



وأوضح عبر منشور على اكس أنّ "عناصر "حماس" استخدموا المجمع المستهدف للتدريب والتأهيل بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد القوات الإسرائيلية واسرائيل".



وقال: "قبل الغارة اتُخذت خطوات لتجنب إلحاق الاذى بالمدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجويّ والمعلومات الاستخبارية الأخرى".