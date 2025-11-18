الأخبار
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

أخبار لبنان
2025-11-18 | 15:37
مشاهدات عالية
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

استشهد عسكريَّان وأصيب ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم بمؤازرة وحدة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك.

وأوضح الجيش اللبنانيّ، في بيان، إصابة المواطن المطلوب (ح.ع.ج.) الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش، وما لبث أن فارق الحياة، وهو من أخطر المطلوبين بجرائم مختلفة منها إطلاق النار على دوريات للجيش بتواريخ مختلفة والتسبب باستشهاد أربعة عسكريين وإصابة ضابط، إضافة إلى الخطف والسرقة والسلب بقوة السلاح والاتجار بالمخدرات.

وقد ضُبطَت خلال عملية الدهم كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.

وسُلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

