الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جنبلاط : نتمسك باتفاق الهدنة بعد تحرير الأراضي المحتلة وقائد الجيش تصرف على هذا الأساس في موقفه المشرف

أخبار لبنان
2025-11-19 | 03:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جنبلاط : نتمسك باتفاق الهدنة بعد تحرير الأراضي المحتلة وقائد الجيش تصرف على هذا الأساس في موقفه المشرف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جنبلاط : نتمسك باتفاق الهدنة بعد تحرير الأراضي المحتلة وقائد الجيش تصرف على هذا الأساس في موقفه المشرف

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جبنلاط على منصة "إكس": "نتمسك باتفاق الهدنة بعد تحرير الأراضي المحتلة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل تصرف على هذا الأساس في موقفه الوطني المشرف".

أخبار لبنان

نتمسك

باتفاق

الهدنة

تحرير

الأراضي

المحتلة

وقائد

الجيش

الأساس

موقفه

المشرف

LBCI التالي
أدرعي: الجيش الإسرائيلي قضى على عنصريْن من حزب الله
جعجع عرض مع ريفي الأوضاع الراهنة المحلية والمستجدات الإقليمية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:40

اجلاء طلاب المدارس في دير كيفا وشحور بعد التهديد الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
07:28

فتوح: المؤتمر المصرفي العربي السنوي يعود إلى بيروت… وثقة عربية متجدّدة بلبنان "الاستثمار في الإعمار ودور المصارف"

LBCI
أخبار لبنان
07:18

انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:12

ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:28

فتوح: المؤتمر المصرفي العربي السنوي يعود إلى بيروت… وثقة عربية متجدّدة بلبنان "الاستثمار في الإعمار ودور المصارف"

LBCI
أخبار لبنان
07:18

انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:12

ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية

LBCI
أخبار لبنان
07:11

وزير العمل إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي ورأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:18

انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
03:56

الجيش الإسرائيلي: 300 ضابط وجندي في الخدمة الدائمة طلبوا إنهاء خدمتهم العسكرية على الفور

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-17

وسام وزارة الدفاع الفرنسية للدكتورة كلوديا شمعون ورينيه الراسي تقديرا لمسيرتهما الاكاديمية

LBCI
موضة وجمال
02:00

إطلالة ساحرة ترمز للعلم اللبناني... سارة لينا بو جودة تتألق بالزي الوطني من توقيع كريكور جابوتيان (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:12

ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية

LBCI
أمن وقضاء
06:51

بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
06:27

في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين

LBCI
أخبار لبنان
06:02

مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...

LBCI
أخبار لبنان
05:47

جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين

LBCI
أخبار دولية
01:12

ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"

LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
أخبار لبنان
10:00

نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد

LBCI
أخبار لبنان
07:18

انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
15:37

بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
فنّ
14:53

تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:25

بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More