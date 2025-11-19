0min

جنبلاط : نتمسك باتفاق الهدنة بعد تحرير الأراضي المحتلة وقائد الجيش تصرف على هذا الأساس في موقفه المشرف

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جبنلاط على منصة "إكس": "نتمسك باتفاق الهدنة بعد تحرير الأراضي المحتلة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل تصرف على هذا الأساس في موقفه الوطني المشرف".