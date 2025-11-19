الأخبار
مصادر غربية للـLBCI: العلاقة بين قائد الجيش وأورتاغوس جيدة... وهذه المزاعم غير صحيحة
أخبار لبنان
2025-11-19 | 05:28
مصادر غربية للـLBCI: العلاقة بين قائد الجيش وأورتاغوس جيدة... وهذه المزاعم غير صحيحة
أفادت مصادر غربية للـLBCI بأن المزاعم التي تربط إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن بوجود علاقة سيئة بينه وبين الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس هي مزاعم غير صحيحة.
وأكدت المصادر أن العلاقة بينهما جيدة، مشيرةً إلى أن لقاءاتهما السابقة كانت إيجابية.
كما لفتت المصادر إلى أن أورتاغوس تُعدّ من أبرز المدافعين عن الجيش اللبناني في واشنطن.
أخبار لبنان
الجيش
رودولف هيكل
واشنطن
مورغان أورتاغوس
