شعبة المعلومات أوقفت سارق سيارات ينشط في عدة مناطق من محافظة جبل لبنان

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ العديد من العمليات المذكورة، في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، وبخاصة في المتن.



على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل، وتوقيفه.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أنه يُدعى:



-غ. ل. (مواليد عام 1994، لبناني)



بتاريخ 05-11-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة المنصورية، أثناء قيامه بسرقة سيارة نوع ميتسوبيشي لون كحلي من المحلة، تم ضبطها.



بتفتيشه، ضبط بحوزته “حاملة مفاتيح” تحتوي ثلاثة منها، وهاتف خلويّ.



بالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ اليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة السيارات في مناطق جبل لبنان.



تم تسليم السيارة إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.