البستاني اعلن بدء ورود تحويلات معاكسة للأموال المحوَّلة خلال الأزمة المصرفية

كتب النائب فريد البستاني عبر منصة"اكس": "تلقيت ببالغ السرور إجراءات تنفيذ قرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة أموال محوّلة الى الخارج خلال فترة الأزمة المصرفية، حيث تم إعلامي ببدء ورود تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بقيمة المبالغ نفسها التي تم تحويلها سابقاً، وقد تم إيداعها في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، كما تم فتح حسابات عدة مشابهة مخصصة لإيداع مبالغ إضافية سترد لاحقاً".



واعتبر إن هذا التطوّر "يؤكّد عدم نظامية الأزمة المصرفية وعدم جواز حلّها على حساب اموال و حقوق المودعين. كما ان هذا القرار يتطابق مع الفقرة الرابعة - ث من مشروع قانون إعادة الانتظام المالي و حماية الودائع بالعملات الأجنبية الذي كنت قد تقدّمت به في شهر شباط الماضي".



وختم متمنيا" على القاضي شعيتو إعلان حجم المبالغ التي وردت حتى الآن".



