في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين

أخبار لبنان
2025-11-19 | 06:27
في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين
في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين

قدّم نواب المعارضة عريضة نيابية تتعلّق باقتراع المغتربين، معتبرين أنّ إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يشكّل عملياً تعطيلًا للعملية الانتخابية ويعرّضها للطعن، وهو أمر “غير مقبول تحت أيّ ذريعة”.

وطالب النواب بإدراج مشروع القانون المعجّل كأول بند على جدول أعمال الجلسة المقبلة للهيئة العامة والتصويت عليه من دون أيّ تأجيل، محمّلين “المسؤولية الكاملة عن أيّ تعطيل أو إرباك في العملية الانتخابية لأيّ جهة تقف بوجه المشروع أو تبطئ مساره”.

وأكدوا أنّ مشاركة المغتربين في الانتخابات عنصر أساسي لحماية الديمقراطية وضمان عدالة وشفافية الاستحقاق، داعين اللبنانيين في الخارج إلى الإسراع في التسجيل.

أخبار لبنان

عريضة

جديدة...نواب

المعارضة

يحذّرون

تعطيل

اقتراع

المغتربين

بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
"الرابطة المارونية" دعت المنتشرين للتسجيل وتمديد المهلة حتى نهاية السنة
LBCI
خبر عاجل
06:11

نواب المعارضة: إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يعني عملياً تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة

LBCI
خبر عاجل
06:09

نواب المعارضة: مشاركة المغتربين في الإنتخابات جزءٌ أساسي من حماية الديمقراطية وإتمام العمليّة الإنتخابية بعدالة وشفافية وأدعوهم إلى الإسراع في التسجيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

الراعي بحث مع رجي في التطورات وضرورة تمكين المغتربين من الاقتراع لـ128 نائبًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

وزارة الخارجية والمغتربين تعيّن الصحافي ريشار حرفوش كمستشار لملف اقتراع المغتربين

LBCI
أخبار لبنان
11:08

شيخ العقل اتصل برئيس الاركان معزيا بشهداء الجيش ومنوها بمواقف العماد هيكل الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
10:59

وزير العدل عرض مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تفعيل اتفاقية الشراكة

LBCI
أخبار لبنان
10:59

سلام: العالم العربي بدأ يعود إلى لبنان... وهذا ما قاله عن الودائع والكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد

LBCI
أخبار لبنان
10:50

فريد البستاني يرحب ببدء تنفيذ قرار النائب العام المالي بشأن إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد الأزمة

LBCI
خبر عاجل
09:02

انذار جديد لسكان الجنوب...

LBCI
أخبار لبنان
10:59

سلام: العالم العربي بدأ يعود إلى لبنان... وهذا ما قاله عن الودائع والكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

وزيرة التربية أطلقت "صندوق الابتكار في التعليم والتعلّم"

LBCI
خبر عاجل
13:49

نتنياهو: ضربنا إيران ويدنا ما زالت جاهزة للمزيد ومصممون على استكمال الحرب في كل الجبهات وعلى تجريد حماس من السلاح

LBCI
أخبار لبنان
07:12

ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية

LBCI
أمن وقضاء
06:51

بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
06:27

في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين

LBCI
أخبار لبنان
06:02

مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...

LBCI
أخبار لبنان
05:47

جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين

LBCI
أخبار دولية
01:12

ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"

LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...

LBCI
أخبار لبنان
07:18

انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

LBCI
خبر عاجل
16:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
أخبار لبنان
15:37

بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

LBCI
أمن وقضاء
04:25

بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية

LBCI
فنّ
14:53

تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
02:41

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء

Learn More