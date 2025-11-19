في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين

قدّم نواب المعارضة عريضة نيابية تتعلّق باقتراع المغتربين، معتبرين أنّ إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يشكّل عملياً تعطيلًا للعملية الانتخابية ويعرّضها للطعن، وهو أمر “غير مقبول تحت أيّ ذريعة”.



وطالب النواب بإدراج مشروع القانون المعجّل كأول بند على جدول أعمال الجلسة المقبلة للهيئة العامة والتصويت عليه من دون أيّ تأجيل، محمّلين “المسؤولية الكاملة عن أيّ تعطيل أو إرباك في العملية الانتخابية لأيّ جهة تقف بوجه المشروع أو تبطئ مساره”.



وأكدوا أنّ مشاركة المغتربين في الانتخابات عنصر أساسي لحماية الديمقراطية وضمان عدالة وشفافية الاستحقاق، داعين اللبنانيين في الخارج إلى الإسراع في التسجيل.