"الرابطة المارونية" دعت المنتشرين للتسجيل وتمديد المهلة حتى نهاية السنة

دعت الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو في بيان، اللبنانيين في الإنتشار الى الإسراع في التسجيل للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة والإستفادة من الإستحقاق الانتخابي لصياغة مستقبل لبنان المستقل والمستقر والمعافى المرتكز الى طاقاته في مختلف المجالات في الداخل والخارج.



وكررت الرابطة وقبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، موقفها المبدئي المطالب بتعديل قانون الانتخاب لتأمين اقتراع المغتربين لـ١٢٨ نائبا، وتمديد مهلة التسجيل حتى نهاية السنة لتتمكن أكبر شريحة ممكنة من التسجيل والانخراط في العملية الانتخابية.