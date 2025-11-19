الأخبار
برّي: لمواصلة تقديم الشكاوى وعقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي لتكريس الحق اللبناني والادانة للخروق الإسرائيلية

2025-11-19
علق رئيس مدجلس النواب نبيه بري على العدوان الإسرائيلي الذي طال صباح اليوم بلدة الطيري، وأسفر عن إصابة عدد من طلاب الجامعات والمدارس، وقال : "مرة جديدة يكرر العدو الإسرائيلي جريمته باستهداف المدنيين والأطفال وطلاب المدارس والجامعات واخرها اليوم في بلدة الطيري ، مطمئنا انه فوق الحساب والمحاسبة ، لا بل للأسف بات لبنان الملتزم القرار  1701 واتفاق وقف العمليات الحربية في تشرين الثاني2024 محط إدانة وانتقاد" .
واضاف : "لابد للبنان من مواصلة تقديم الشكاوى لمجلس الامن وهو اليوم مطالب بالدعوة الى عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي لتكريس الحق اللبناني والادانة للخروق الإسرائيلية سواء بإستهداف المدنيين أو ضم الاراضي".

أخبار لبنان

لمواصلة

تقديم

الشكاوى

عاجلة

لمجلس

الامن

الدولي

لتكريس

اللبناني

والادانة

للخروق

الإسرائيلية

