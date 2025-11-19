وزير العمل إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي ورأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال

ترأس وزير العمل محمد حيدر، اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال في احدى قاعات وزارة العمل.



وحضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية بعمل الأطفال (الداخلية والبلديات - الشؤون الاجتماعية - العدل- الصحة العامة - التربية والتعليم العالي –) بالإضافة إلى أصحاب العمل والعمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و أعضاء يمثلون المجتمع الأهلي في لبنان وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية .



وناقشت اللجنة مواضيع عدة، مدرجة على جدول الاعمال، وابرزها تعديل الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ اشكال عمل الأطفال في لبنان برئاسة وزارة العمل، وضرورة تضافر جهود جميع الوزارات المعنية ، وفق آلية علمية تعتمد معايير العمل الدولية والوطنية في هذا المجال، على ان يكون تنفيذ هذه الخطة من مسؤولية الجميع تحت رعاية حكومية.



كما تناول البحث موضوع توحيد وتجميع كل المراجع والمصادر تحت مظلة وزارة العمل وادخالها في المكتبة الالكترونية المنوي تطويرها في الموقع الالكتروني لوحدة مكافحة عمل الأطفال.



وشدد وزير العمل في خلال الاجتماع على أن "وزارة العمل تلعب الدور الريادي والأساسي في ترشيد المشاريع والبرامج التي تتعلق بعمل الأطفال"، داعيا المنظمات الدولية والعربية والجمعيات الأهلية ، وأي جهة تعمل على أي مشروع لمكافحة عمل الأطفال في لبنان التنسيق مع وزارة العمل واللجنة الوطتية لمكافحة عمل الأطفال".



واجتمع وزير العمل في مكتبه مع وفد من بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان برئاسة نائب فريق الاقتصاد والتنمية المحلية السيد سيريل ديوالين، وتم البحث في عدد من البرامج التي تنفذ بالتعاون بين وزارة العمل والاتحاد الأوروبي.