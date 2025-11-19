انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في… pic.twitter.com/7sDPoksfgg
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية شحور
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نتوجه إلى سكان المبنييْن المحدديْن… pic.twitter.com/KBMdARuRpC
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية دير كيفا:
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نتوجه إلى سكان المبنى المحدد بالأحمر… pic.twitter.com/GwSU5MYkAb
