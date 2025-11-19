انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان.وقال ادرعي عبر "إكس": "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".وأضاف:" نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما في القريتيْن التاليتيْن دير كيفا وشحوروتابع: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله. من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها، البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".