فريد البستاني يرحب ببدء تنفيذ قرار النائب العام المالي بشأن إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد الأزمة

عبّر النائب فريد البستاني عن ارتياحه لإجراءات تنفيذ قرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة أموال محوّلة الى الخارج خلال فترة الأزمة المصرفية.وقال في منشور على منصة "إكس": "تم إعلامي ببدء ورود تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بذات قيمة المبالغ التي تم تحويلها سابقاً، وقد تم إيداعها في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، كما تم فتح حسابات عدة مشابهة مخصصة لإيداع مبالغ إضافية سترد لاحقاً".وأوضح أن هذا التطوّر يؤكّد عدم نظامية الأزمة المصرفية وعدم جواز حلّها على حساب اموال وحقوق المودعين.وأكد أن هذا القرار يتطابق مع الفقرة الرابعة - ث من مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وحماية الودائع بالعملات الأجنبية الذي كنت قد تقدّمت به في شهر شباط الماضي.وتمنّى من القاضي شعيتو الإعلان عن حجم المبالغ التي وردت حتى الآن.