وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه

زار وفدٌ ألماني المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه، وهو الصرح الذي قدّمته الصين هبةً للبنان، وصُمّم وفق معايير تجعله من أهم المعالم الموسيقية في الشرق الأوسط.وهدفت الزيارة إلى التعرّف ميدانياً على المرافق الجديدة، وبحث سبل تقديم الدعم التقني، ولا سيما في ما يتعلّق بتركيب آلة الـ Pipe Organ، التي تتطلّب شركاتٍ عالمية متخصّصة نظراً لدقّة عملها وحجمها.وأكد الوفد استعداده للمساعدة في تأمين الخبرات اللازمة، بما يضمن وضع هذا الصرح في الخدمة بالمستوى الذي يليق بدوره الثقافي والفني.