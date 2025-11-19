الأخبار
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه

أخبار لبنان
2025-11-19 | 13:45
مشاهدات عالية
0min
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه

زار وفدٌ ألماني المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه، وهو الصرح الذي قدّمته الصين هبةً للبنان، وصُمّم وفق معايير تجعله من أهم المعالم الموسيقية في الشرق الأوسط.

وهدفت الزيارة إلى التعرّف ميدانياً على المرافق الجديدة، وبحث سبل تقديم الدعم التقني، ولا سيما في ما يتعلّق بتركيب آلة الـ Pipe Organ، التي تتطلّب شركاتٍ عالمية متخصّصة نظراً لدقّة عملها وحجمها.

وأكد الوفد استعداده للمساعدة في تأمين الخبرات اللازمة، بما يضمن وضع هذا الصرح في الخدمة بالمستوى الذي يليق بدوره الثقافي والفني.
 

أخبار لبنان

ألماني

المبنى

الجديد

للكونسرفتوار

الوطني

