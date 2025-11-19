سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.



وجاء كلام سلام خلال العشاء الذي اقامه في السرايا على شرف المشاركين في اختتام مؤتمر بيروت 1.