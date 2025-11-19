أبو الحسن: فرص الحرب ترتفع... والمقاومة لم تتمكن من حماية نفسها ولن تستطيع حماية لبنان

أكد النائب هادي أبو الحسن أن الحزب التقدمي الاشتراكي قد يتحالف في الانتخابات المقبلة مع القوات اللبنانية.



وفي ما يخص انتخابات نقابة المحامين، أوضح أبو الحسن أن الحزب الاشتراكي ترك حرية الاختيار للمحامين، مشيرًا الى أنه ما يهمهم هو أن تكون مصلحة النقابة أولًا.



ولفت الى أن الحزب الاشتراكي يتمسك بالجيش وبدوره أكثر من أي وقت مضى، ودعا للإلتفاف حوله.



وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـ LBCI: "نحن نسأل من يردع اسرئيل واميركا هي الوسيط والوسيط يجب أن يكون نزيهًا".



وأضاف: "رسالة الاميركيين الموجهة للجيش اللبناني غير مقبولة وهناك اعادة ترتيب للعلاقة الاميركية مع الجيش وقد يكون هناك اعادة نظر في موقف اميركا من الجيش".



وتابع: "الجيش ينفذ مندرجات وقف اطلاق النار والمهام في جنوب الليطاني باتت منجزة بنسبة 90% ولكن اسرائيل لم توقف الاستهدافات".



كما رأى أبو الحسن أن حزب الله رافض لفكرة حصر السلاح وهذا خطأ وتوجه لهم: "لا يمكنكم الخروج من البيان الوزاري".



وأكد أنه على المقاومة أن تلتزم بكل شروط اتفاق وقف اطلاق النار، موضحًا أن اسرائيل تعيق تنفيذ نزع الجيش لسلاح حزب الله.



في السياق، أشار أبو الحسن الى أنه على القوى السياسية اللبنانية أن تصدر موقفًا موحدًا وتأكد على حصرية السلاح وإلزام اسرائيل باتفاق وقف النار.



وشدد على أنه على دول العالم مساعدة لبنان.



وفي ما يتعلق موقف الولايات المتحدة تجاه الجيش اللبناني، رأى أبو الحسن أن الولايات لا تريد تعميم الفوضى في لبنان، انما تحاول تخفيف النزاعات.



وقال: "إن الرسالة الاميركيية هي ضغط اسرائيلي لدفع الجيش بمواجهة جزء من اللبنانيين أي الطائفة الشيعية".



وأضاف أن ثلث الشعب اللبناني هم من الطائفة الشيعية وأن لديها جرح عميق ولا يمكن التعاطي معها بهذه الخفة.



ولفت أبو الحسن الى أن المقاومة لم تتمكن من حماية نفسها ولن تستطيع حماية لبنان، "الأفضل هو أن نفاوض من موقع وطني وان نسعى للوصول الى اتفاق الهدنة".



وأشار الى أن فرص الحرب ترتفع وقد تكون تصاعدية بعد زيارة البابا.



أما في موضوع العلاقات مع الخارج، رأى أبو الحسن أن زيارة الوفد السعودي الى لبنان هي رسالة ايجابية وأنه هناك موقف سعودي حاضن وداعم للبنان.



وأوضح أنه من أجل فتح المسار باتجاه الافق الاوسع مطلوب نزع السلاح والاصلاح.



وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أشار أبو الحسن الى أنه هناك قرار سياسي برفض تصويت الاغتراب للداخل اللبناني.



وذكر أن الرئيس بري يرى أن هناك قانونًا نافذًا، لكن لفت الى أن التقدميين يطالبون بتعديل هذا القانون لأنه غير عادل.



وبخصوص تحالفات الجبل، قال: "نحن لم نخرج عن التحالف العريض في الجبل وهناك تفاهم مع شركائنا على العلاقة ما بيننا ولم نناقش موضوع المقعد الماروني والاورثوذكسي"، شارحًا "نحن نحافظ على التنوع والتكامل في الجبل".



وفي السياق، دعا كل اللبنانيين في الانتشار لتسجيل أسمائهم في الخارج للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة من الخارج وقد يحصل خرق ويتم تطبيق قرار تصويت المغتربين.



كما تحدث عن الاصلاحات الداخلية مذكّرًا بالمشاريع الكبرى الذي يعمل عليها مع حزبه، لخدمة اللبنانيين.



وعبّر عن رفضه للكلام حول "الزفت الانتخابي"، قائلًا "نحن نقوم بعملنا بالوقت المناسب وقمنا بتأهيل الطرقات في قضاء بعبدا ونعمل على إعادة ربط لبنان بالعالم ووصل مرفأ بيروت بالبقاع".



كما عبّر عن رفضه لهجوم أمين عام حزب الله نعيم قاسم على مؤسسات لبنان وحاكم مصرف لبنان.



وأشار الى أن علاقة الحزب التقدمي الاشتراكي برئيس الجمهورية ممتازة، "علينا دعمه".