الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
25
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
25
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
افرام من مؤتمر بيروت 1: لبنان بلد صناعي بالأرقام وهو مشروع نجاح
أخبار لبنان
2025-11-20 | 04:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
افرام من مؤتمر بيروت 1: لبنان بلد صناعي بالأرقام وهو مشروع نجاح
أكد النائب نعمة افرام أن لبنان بلد صناعي بالأرقام قبل أي شيء، لافتا الى أنه ينتج ما يقارب عشرة مليارات دولار، وأن ذلك يظهرفي الـTVA.
وقال افرام في مداخلة له خلال مؤتمر بيروت 1: "عندما انهار الاقتصاد اللبناني وتضاءل الناتج القومي الى نصف قيمته، لم يتأثر الناتج الصناعي بالحدّ نفسه، وهذا ما جعلنا بلداً صناعياً بامتياز".
وأوضح أن الضربة التي تلقّاها الاقتصاد اللبناني لم تصبّ القطاع الصناعي بالعمق نفسه الذي أصاب القطاعات الأخرى، لافتا الى أن "هذا يثبت ما كنا نقوله دائماً في جمعية الصناعيين: إنّ الصناعة قطاع صامد وقادر على التحمّل مئة ضعف أكثر من غيره. فالصناعي لا يستطيع إقفال أبوابه عند كل حادث أمنيّ أو انفجار أو قصف؛ هو مضطر للاستمرار. ولذلك تشكّل الصناعة الـ flywheel في محرّك الاقتصاد، ومن دونها لا يقوم اقتصاد متين".
وقال افرام: "كثيرون يروّجون أنّ لبنان غير قابل للحياة، أمّا هذا المؤتمر وهذه الحكومة وفخامة الرئيس وما نشهده اليوم من عملٍ جدّي، فهو كلّه لإطلاق جوابٍ واحد: لا. لبنان قادر على الحياة، بل هو مشروع نجاح. ومن ثمارهم تعرفونهم؛ وهذا المؤتمر هو أحد أوّل الثمار الكبيرة لهذه الحكومة".
ولفت الى أنه يرى في لبنان حلقة مترابطة لاستقطاب رؤوس الأموال، تبدأ من الصناعة لتصب في العقار والإعلام وغيرها، مشيرا الى أن كلّ دولار يدخل إلى القطاع الصناعي يجذب معه ثلاثة دولارات إلى القطاعات الأخرى، لأنّ الصناعة تخلق فرص العمل، وتشغّل ما حولها من مصارف ومطاعم وقطاعات سياحيّة وخدماتيّة.
وقال: "في لبنان، كما نعلم، علينا أن نكون استباقيين إلى الحدّ الذي يجعلنا نؤدّي ليس فقط دورنا، بل أيضاً دور الحكومة والمجتمع والاقتصاد. ولهذا اضطررنا إلى التفكير في توليد الطاقة بأنفسنا، وفي ضبط كلفة التصنيع، وفي تأميننا الصحي. أكبر المشكلات التي نواجهها اليوم كصناعيين وأرباب عمل لبنانيين هي تعطّل الضمان الاجتماعي منذ سنوات، وغياب فعلي لتعويضات نهاية الخدمة، فيما الرعاية الطبية باتت تتطلّب تأميناً مزدوجاً: تأميناً خاصاً مُكلفاً للحصول على خدمة طبية لائقة، وفي الوقت نفسه مساهمات إلزامية في الضمان الاجتماعي الذي لا نستطيع اختيار الخروج منه".
أخبار لبنان
مؤتمر
بيروت
لبنان
صناعي
بالأرقام
مشروع
التالي
"التقدّمي الاشتراكي" دان جولة نتنياهو داخل الأراضي السورية: خرق فاضح للسيادة السورية وتعدّي على وحدة أراضيها
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية: ارتفاع اسعار المواد الغذائية هو ضمن نطاق مقبول بين 3 و 5% لأسباب عالمية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-11-18
عون من مؤتمر بيروت 1: لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة ولا ينتظر صدقة بل يقدم فرصة و"بيروت 1" خطوة أولى لتعود بيروت أولى ولبنان أولًا
خبر عاجل
2025-11-18
عون من مؤتمر بيروت 1: لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة ولا ينتظر صدقة بل يقدم فرصة و"بيروت 1" خطوة أولى لتعود بيروت أولى ولبنان أولًا
0
خبر عاجل
2025-11-15
وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط لـلـLBCI: مؤتمر بيروت 1 دلالة على نوع من النجاح والتواجد في المؤتمر صحي جدًا وهناك مبادرة من السعوديين للتواجد فيه وهذه بداية طريق وأمر إيجابي جدًا
خبر عاجل
2025-11-15
وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط لـلـLBCI: مؤتمر بيروت 1 دلالة على نوع من النجاح والتواجد في المؤتمر صحي جدًا وهناك مبادرة من السعوديين للتواجد فيه وهذه بداية طريق وأمر إيجابي جدًا
0
أخبار لبنان
2025-09-16
البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
2025-09-16
البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"
0
آخر الأخبار
2025-11-19
رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": سنعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها
آخر الأخبار
2025-11-19
رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": سنعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:29
الحوت يطلع رئيس الجمهورية على نتائج حركة الطيران التي تحققت خلال فصل الصيف
أخبار لبنان
10:29
الحوت يطلع رئيس الجمهورية على نتائج حركة الطيران التي تحققت خلال فصل الصيف
0
أخبار لبنان
10:23
توقيف صاحب مولد كهرباء في كفرجرة - جزين لمخالفته التسعيرة
أخبار لبنان
10:23
توقيف صاحب مولد كهرباء في كفرجرة - جزين لمخالفته التسعيرة
0
أخبار لبنان
10:05
وزيرا المالية والنقل جالا في مرفأ بيروت للاطلاع على الماسحات الضوئية الجديدة
أخبار لبنان
10:05
وزيرا المالية والنقل جالا في مرفأ بيروت للاطلاع على الماسحات الضوئية الجديدة
0
أخبار لبنان
09:40
متري بحث مع الشرع في تحسين وتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون
أخبار لبنان
09:40
متري بحث مع الشرع في تحسين وتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
0
رياضة
09:48
منتخب يتأهل… وجماهيره مهددة بالغياب عن كأس العالم بسبب قرار ترامب
رياضة
09:48
منتخب يتأهل… وجماهيره مهددة بالغياب عن كأس العالم بسبب قرار ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-09
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-09
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
0
اقتصاد
2025-10-31
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
2025-10-31
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:48
وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة
آخر الأخبار
07:48
وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة
0
أخبار لبنان
07:01
فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام
أخبار لبنان
07:01
فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام
0
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
أخبار لبنان
06:25
سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة
0
أخبار لبنان
05:29
المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت
أخبار لبنان
05:29
المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت
0
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
0
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
0
أخبار لبنان
16:35
سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
أخبار لبنان
16:35
سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
0
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
2
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
3
أمن وقضاء
11:35
أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان
أمن وقضاء
11:35
أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان
4
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
5
صحف اليوم
00:00
توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
صحف اليوم
00:00
توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن
6
أمن وقضاء
04:44
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
أمن وقضاء
04:44
المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
7
حال الطقس
02:50
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:50
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
8
أخبار لبنان
05:07
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
أخبار لبنان
05:07
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More