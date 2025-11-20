"التقدّمي الاشتراكي" دان جولة نتنياهو داخل الأراضي السورية: خرق فاضح للسيادة السورية وتعدّي على وحدة أراضيها

دان الحزب التقدّمي الاشتراكي الجولة التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، برفقة مجموعة من وزرائه وقادته الأمنيين، داخل الأراضي السورية يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني 2025.



وقال الحزب في بيان: "نرى في هذا السلوك الإسرائيلي خرقًا فاضحًا للسيادة السورية وتعدّيًا على وحدة أراضيها، الأمر الذي يستوجب تدخّلًا حاسمًا من المجتمع الدولي لوضع حدّ للممارسات الإسرائيلية الخطيرة التي تعكس مطامع العدو التوسعية".



وفي السياق نفسه، ناشد الحزب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في إلزام إسرائيل احترام اتفاق فضّ الاشتباك بينها وبين سوريا الموقع عام 1974، والعودة إلى الالتزام باتفاق الهدنة الموقع مع لبنان عام 1949، صونًا لسيادة الدولتين.