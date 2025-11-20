الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان

أخبار لبنان
2025-11-20 | 05:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان

وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال.

وقال بري في الرسالة: "الاستقلال ليس يوماً من تاريخ، وليس فعلاً ماضياً مبنياً على المجهول، إنما هو امتحان يومي للبنانيين شعباً وجيشاً ولسائر السلطات، وهو دعوة دائمة لهم لاستكمال معركة إستقلال الوطن وتحصينه من الإرتهان والخضوع، وصون السيادة، وتحصين الإرادة الوطنية من التبعية، وتحرير الأرض والإنسان من براثن الاحتلال والسعي الحثيث لتأمين كل مستلزمات الدعم والمؤازرة لتمكين الجيش من تحقيق وانجاز كل المهام المناطة به باعتباره مؤسسة ضامنة وحامية للبنان واللبنانيين ولسلمهم وبالطبع لمكافأة قيادتها وجنودها وضباطها ورتبائها على عظيم ما يقدمون، وليس التشكيك والوشاية والتحريض عليهم في الداخل والخارج وإستهداف دورهم الوطني المقدس الذي كان وسيبقى عنواناً للشرف والتضحية والوفاء من أجل حماية لبنان وصون كل تلك العناوين من عدوانية اسرائيل التي كانت ولا تزال تقف حائلاً بين اللبنانيين وبين إستقلالهم الحقيقي الناجز براً وبحراً وجواً".

وأضاف: "مجدداً اللبنانيون كل اللبنانيين، وكل قواهم السياسية في ذكرى الاستقلال هذا العام، هم أمام إختبار مصيري لمدى إستحقاقهم "الإستقلال" بكل ما يمثل من مفاهيم وأبعاد وقيم وطنية، إن ميدان هذا الإختبار اليوم هو الجنوب الذي يجسد صورة مصغرة عن لبنان الوطن والرسالة، يجسدها أبناؤه عيشاً واحداً، شراكة في الجرح والألم والأمل والشهادة والتضحية والقيامة والرجاء، هناك مقياس الوطنية والإنتماء الحقيقي ، وهناك تختبر جدية كل السلطات الرسمية وفاء بكل التزاماتها وخاصة إعادة الاعمار وبذل كل جهد مستطاع لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل وذلك بإعتبارها حاضنة ومسؤولة أمام وعن أصحاب الأرض الذين يصنعون إلى جانب الجيش الإستقلال الحقيقي ، صموداً وتمسكاً بآخر ذرة من التراب الوطني وبالثوابت مهما غلت التضحيات ولم ولن يبدلوا تبديلا ، فهل ننجح جميعاً في هذا الإختبار ، ونحقق الاستقلال فنستحقه؟".

وتابع: "في الذكرى الـ82 لهذه المعركة الوطنية التي يخوضها اللبنانيون اليوم من أجل نيل إستقلالهم، تحية للشهداء كل الشهداء الذين ارتقوا على هذا الدرب، وتحية اعتزاز وتقدير للأهل وللعمال، للمزارعين الذين يعانقون التين والزيتون وغرسات التبغ في كافة القرى على طول خط الحدود من الناقورة إلى أعالي العرقوب وحاصبيا، وللفاعليات البلدية والاختيارية ولأفراد الهيئات التعليمية والتربوية وللطلاب في هذه القرى الصامدة الذين يكتبون تاريخ استقلالهم وسيادتهم بمداد دمهم كما فعلوا بالأمس في بلدة الطيري، وقبل في النبطية، وفي كل قرية حدودية ، هم يقرأون في كتاب الحياة العزيزة الكريمة في كتاب الوحدة من أجل لبنان وفي سبيل صنع استقلاله . عشتم وعاش لبنان".

أخبار لبنان

الاستقلال:

الجنوب

تختبر

السلطات

الوفاء

بالتزاماتها

وخصوصا

إعادة

الاعمار

العدوان

LBCI التالي
رجي بحث مع الممثلة الأوروبية لحقوق الإنسان في تعزيز التعاون ودعا الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل ودعم عودة النازحين
كركي يدعي على مؤسّسة وثلاثة أجراء وهميين وينهي التحقيقات في مكتب بتغرين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-15

وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
2025-10-15

متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع من حماس الوفاء بالتزاماتها وإعادة جميع الرهائن

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

جعجع انتقد مواقف برّي وأكد: لا إعادة إعمار دون احتكار الدولة للسلاح

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-08

جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:29

الحوت يطلع رئيس الجمهورية على نتائج حركة الطيران التي تحققت خلال فصل الصيف

LBCI
أخبار لبنان
10:23

توقيف صاحب مولد كهرباء في كفرجرة - جزين لمخالفته التسعيرة

LBCI
أخبار لبنان
10:05

وزيرا المالية والنقل جالا في مرفأ بيروت للاطلاع على الماسحات الضوئية الجديدة

LBCI
أخبار لبنان
09:40

متري بحث مع الشرع في تحسين وتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:25

سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة

LBCI
رياضة
09:48

منتخب يتأهل… وجماهيره مهددة بالغياب عن كأس العالم بسبب قرار ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-09

إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران

LBCI
اقتصاد
2025-10-31

ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:48

وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة

LBCI
أخبار لبنان
07:01

فياض: الأميركي يسعى لإدخال لبنان في مسار إشكالي وخطير يقوم على الإخضاع والاستسلام

LBCI
أخبار لبنان
06:25

سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
05:29

المرحلة العاشرة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:54

سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات

LBCI
أخبار لبنان
16:38

شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM

LBCI
أخبار لبنان
16:35

سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"

LBCI
أخبار لبنان
13:45

وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:10

أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج

LBCI
خبر عاجل
08:50

معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ

LBCI
أمن وقضاء
11:35

أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:18

معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات

LBCI
صحف اليوم
00:00

توقعات بمفاجأة "إيجابية" تعيد الأمور إلى نصابها بين بيروت وواشنطن

LBCI
أمن وقضاء
04:44

المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر

LBCI
حال الطقس
02:50

مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
05:07

بري في ذكرى الاستقلال: في الجنوب تختبر جدية السلطات في الوفاء بالتزاماتها وخصوصا إعادة الاعمار ووقف العدوان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More